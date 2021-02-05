蘋果現代Apple Car 傳快達協議

蘋果股價早段升逾1％

消息人士稱，Apple Car可望於起亞位於美國喬治亞州的West Point車廠製造，預定2024年投產，雙方暫未達成任何協議，蘋果亦可能與其他車廠合作。據稱，蘋果希望與其合作的汽車大廠，讓蘋果控制Apple Car的軟件和硬件設計。

摩根士丹利的分析認為，汽車市場的價值達10萬億美元，只要Apple Car能搶佔2%的市場份額，已相當於蘋果iPhone在全球智能手機市場的規模。起亞亦希望透過與蘋果合作，加快其電動車及自駕技術發展。

馬斯克自爆Tesla弱點

在電動車市場的競爭趨於激烈之際，一向口沒遮攔的馬斯克卻在「Munro Live」YouTube頻道受訪時，自爆特斯拉的生產弱點，不諱言在增產期間不要購買特斯拉電動車，否則可能出現油漆未乾等問題，建議買車若非一開始就購買，就要待生產穩定後才買。

特斯拉在提升產量時，往往被批評電動車的質素。馬斯克稱，既想提升產量，又要將所有細節做到完美，是極其困難的。他說：「增產簡直就是地獄。在加快生產時，油漆不一定能乾透。」不過他表示，油漆的質量在去年底已大有改善。此外，馬斯克昨在Twitter接連發出多條關於加密貨幣狗狗幣（Dogecoin）的帖文，形容狗狗幣是群眾的加密貨幣，毋須成為猛男（GigaChad）也能擁有。根據CoinDesk的數據，狗狗幣在他發帖後，至昨晚價格升逾六成至0.05美元以上。

（綜合報道）

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