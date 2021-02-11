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美庫存下跌 油價見1年高 道指早段升250點 美10年債息見1.15厘

【明報專訊】油組與盟友（OPEC+）決議維持原油減產政策不變之際，美國主要存儲中心的原油庫存量降至5年均值以下水平，全美各地的庫存也在持續下降，初步反映OPEC+限制產量以消除過剩原油供應正逐漸取得成效。布蘭特原油價格，由3個月前的每桶約35美元低位回升，周四曾高見每桶59.04美元。紐約原油價格亦曾升穿每桶56美元。兩者價格在創1年高位後，因美元轉強，油價在午夜前有所回落。

由於美國就業市場的數據及一些經濟指標比預期好，美匯指數昨升至91.5左右。美股三大指數早段續升，道指升250點。美國10年期國債孳息升至1.15厘。

美首申失業救濟人數連跌3周

油組領袖沙特阿拉伯在本月和下月自願每日減產100萬桶，有助於油市平衡。石油巨頭荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）表示，上月在中國市場的原油銷售按年大增，意味中國也在消耗原油庫存。殼牌行政總裁範伯登（Ben van Beurden）稱，雖然需求未恢復至疫情前的水平，但OPEC+節制生產，使油市趨向平衡。OPEC預計，減產將使市場在2021年全年保持短缺狀態。資金湧入油市，紐約原油期貨總持有量處於2018年7月以來最高水平，超過去年4月瘋狂交易期間的水平。

美國就業市場繼續改善，首次申領失業救濟人數連續第3周回落。在截至1月30日當周，首次申領人數降至77.9萬，較對上一周的81.2萬輕微下滑，並低於分析師預期的83萬。這是自11月底以來，申領數字最低的一周。不過在全美領取某種形式的失業補助金的總人數，仍高達1780萬。美國航空表示，隨着第二輪聯邦薪酬援助將在下月底到期，加上航空出行的需求仍然低迷，已準備在本周通知1.3萬名員工停薪休假。《華爾街日報》引述知情人士稱，美國總統拜登在與眾議院民主黨人通電話時暗示，願意在下一輪抗疫援助法案將國民獲發1400美元支票的門檻上調，並調整其1.9萬億美元援助計劃的總規模。

英倫銀行籲為負利率做準備

此外，英倫銀行昨在今年首次議息會議維持貨幣政策不變，指標利率維持在0.1厘，未再擴大買債規模，並強調在經濟取得重大進展前，不打算收緊政策。該央行又向銀行業表示，是時候開始為負利率作準備。英倫銀行貨幣政策委員會（MPC）認為，若有需要可實施負利率，但不希望發出打算在未來某個時點設定負利率的信號，預示負利率並非逼在眉睫。

英倫銀行稱，將為利率分級制展開研究，若利率降至零以下，將可推出使用。該央行與銀行業的協商結果指出，在6個月內實施負利率將增加營運風險。市場預期實施負利率仍然遙遠，英鎊兌美元升0.2%，逼近1.37。由於英國的防疫封鎖措施至少維持至3月初，英倫銀行預期，英國第一季GDP將會收縮。該央行將英國今年GDP增長預測下調至5%，較11月時的預測下調2.25個百分點。

（綜合報道）

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