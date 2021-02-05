紫光2億美元債違約 花旗追討本金兼利息

根據入稟狀，紫光芯盛作為發行人，是次發債年息6.5厘，每半年付息一次。該債券更設定交叉違約條款，即同樣由紫光芯盛作為發行人而紫光集團作為擔保人的條件下，若現時及將來涉及任何債務違約，便觸動交叉違約條款所定門檻，即視為到期論，要支付本金或任何溢價金。這同時觸動不付款條款的定義，若未能夠在7日內清付款項，便構成違約。

上月底去信稱10年期債券立即到期

由於紫光芯盛及紫光集團曾在去年12月11日知會花旗國際，未能夠支付2020年到期的4.5億美元之年息6厘的擔保債券本金、及未能夠按約贖回在內地發行的13億元人民幣債務，加上其在今年1月5日及1月29日接連在港交所（0388）發出公告，其未能夠履約支付其他債務的利息，因此花旗國際採取行動。其即於今年1月29日發信，並於2月2日發出傳真，對紫光芯盛及紫光集團宣稱該筆10年期債務即時到期，並且要求紫光一方支付欠付的本金連同累計利息。