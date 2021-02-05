百勝中國本業少賺16% 「就地過年」不利業務

低線城市佔肯德基五成銷售

集團昨日開市前公布業績，開市後股價受壓，以近全日低位收市，報438元，跌3.31%。屈翠容續稱，一般而言農曆新年低線城市的銷售表現更好，今年將受疫情影響，而低線城市佔肯德基約五成銷售，將承受更大壓力，不過集團經歷去年疫情後，已有經驗應對，將做好兩手準備靈活處理情况。

百勝中國首席財務官楊家威表示，近日雞肉價格將會下跌，如果成本下跌，會透過促銷回饋客人。屈翠容表示，由於一線城市居民去年起已擔憂經濟表現，消費更加審慎，加上樓價上升，對消費亦構成壓力，今年將會加強促銷活動。現時肯德基和必勝客合計有超過3億會員，可針對性分析及作市場推廣及分析，集團亦易於控制投資。楊家威強調，促銷可帶動客戶消費，將盡量平衡毛利表現。

集團去年共開設1165間新店，合計有10,506間店舖，同店銷售按年下跌9%，主要品牌肯德基和必勝客分別下降8%及14%，全年外賣銷售佔兩個品牌收入約30%，按年增加約10個百分點。

楊家威表示，外賣業務有很大增長空間，未來將加快業務數碼化及自動化，今年目標開設1000間新店，資本開支預算為6億美元。