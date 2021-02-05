置富全年分派0.4716元 按年跌8%

趙宇：續租租金錄負增長

置富去年收入減少5.9%至18.438億元，物業收入淨額按年跌7.1%至13.761億元。執行董事兼行政總裁趙宇昨在電話會議表示，信託收益減少主要由於續租租金調升率錄得負增長、停車場收入減少及為租戶提供租金優惠所致。

置富旗下物業整體去年出租率為95.8%，較2020年中期的95%回升，但較2019年度下跌1.1個百分點。租戶續租率方面，2020年全年為84%，較2020年中期及2019年度的77%大幅回升7個百分點。

預留3億為+WOO嘉湖增值

置富在2021年及2022年需續租物業比率分別為34.4%及35.9%，趙宇在會上多次強調，會積極維持與租戶關係，以維持高出租率。去年續租租金下跌，主要因為受疫情影響較大的租戶如教育、食肆等進行租金調整，但個別行業如家居、超市、健康相關的行業仍有好的銷售表現，故這些商戶都有租金調升空間，未來亦會引入更多在疫情期間較受消費者重視的健康、社區、具本土文化、生活風格品牌、商品價錢較相宜及具吸引力的商戶。

趙宇稱，集團去年全年派息比率回升至95%，中期時將派息比率下調主要是因應疫情保留資金，增加財務靈活性，未來仍會再視乎情况決定派息比率。

同時，趙宇又提到，在2021年計劃為+WOO嘉湖商場二期進行資產增值，並已為項目預留一筆3億元的資本開支，料需時2至3年，投資回報率料可達10%。