經濟

香港電訊去年純利升1.6% 上月5G上客達6.5萬

【明報專訊】香港電訊（HKT）（6823）昨日收市後公布去年全年業績，純利按年升1.6%至53.03億元，末期每股派息40.97仙，按年升1.49％，全年共派息71.07仙，按年升近1%。集團披露，受惠5G上客增加，帶動去年度每名客戶平均消費額（ARPU）增長，今年1月份5G單月上客量更達6.5萬戶，董事總經理許漢卿表示，如非市場價格競爭激烈，可有更佳升幅。

明報記者 陳麗歡

香港電訊昨收報10.38元，全日升0.2%。集團去年收入則按年跌2.2％至323.89億元，EBITDA按年跌2%至125.27億元，兩者均基於漫遊業務減少所致。期內，電訊服務收入按年升2％至223.57億元，主要因在家工作及在家學習，帶動固網需求增加。流動服務通訊按年跌12％至103.66億元，則因旅行受限，漫遊收入大跌所致，而且由於漫遊業務毛利率較高，令EBITDA跌幅更為顯著。惟許漢卿表示，EBITDA仍維持於約39%的正面水平。

在家工作在家學習 帶動固網需求增

許漢卿稱，去年截至12月底的5G上客量達26.4萬戶，於今年過去一個月的5G上客量已達32.9萬戶，單月升6.5萬戶。許漢卿更指，10月份蘋果5G iPhone的推出，令整體5G上客量大增，更帶動ARPU由去年中期的181元升至末期的184元，若非低消費市場激烈價格競爭，增幅應會更高。

香港電訊去年末期流動通訊用戶較中期升5.3％，達460.5萬戶。她預計，今年眾多手機品牌推出更多5G手機，流動通訊產品銷售有望重拾升勢。許漢卿更表示，5G仍然是今年業務重點之一，相信5G不但於消費者市場有顯著增長空間，於商業及公營機構的應用更具發展潛力，集團日後會推出獨家的5G創新服務。

香港電訊去年第四季正式結合電訊盈科（0008）旗下的Now TV，許漢卿指，香港電訊成為香港首間「四網合一」服務供應商，已安裝 Now TV 的客戶數目為134.8萬。更預計隨着與Now TV的整合，會產生更多的協同效益。

許漢卿：5G是今年業務重點

許漢卿預計，市場前景仍然不明朗，5G手機產品銷售會帶動短期及中期收入增加，而政府的5G推進計劃，及商場加建5G服務，會大大增加長期的收入。

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