經濟

先施賣盤生枝節 馬景煊拒贈公司2.6億

【明報專訊】百貨股先施（0244）去年宣告賣盤予內地企業偉祿集團（1196），交易突生枝節。原大股東、公司主席及行政總裁馬景煊及非執行董事陳文衛持有的Win Dynamic，去年10月29日訂立不可撤回契據，宣稱向集團送贈其售股後所獲逾2.6億元款項，但先施昨日公布，收到馬景煊等人通知，指有關契據是「受不當影響、威逼及無獨立法律代表下簽訂」，並且為遜值的交易，要求即時取消契據。

馬：威迫下簽契據 先施：不影響偉祿收購

先施稱，董事會與馬、陳兩人持不同意見，因此不承認契據遭取消，亦不認為會影響偉祿提出的收購要約。

翻查此前公告，馬景煊等人與先施管理層討論後簽立契據，以先施作為受益人，當偉祿完成收購要約，馬景煊等人收取款項淨額逾2.6億元後，將送贈予先施以幫助公司恢復財務穩健，並豁免先施欠款。但是事隔3個多月後，馬景煊等人即認為有關契據受不當影響、威迫及無獨立法律代表下簽訂，因此反悔。

根據先施最後一次披露，偉祿目前持股約50.42%，馬景煊家族旗下先施人壽等一系公司及成員，則繼續在先施持股21.94%。偉祿、Win Dynamic及先施之間，並無其他相關諒解、協議或安排。先施將於今早將股份恢復交易。

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