內房華夏幸福債務違約 平保股債投資540億人幣

強調風險敞口不等於實際損失

謝永林強調540億元風險敞口不等於實際損失，政府已作出多項措施，平保是華夏幸福債委會的聯席主席，會清楚債務處理相關安排。

平保去年壽險新業價值跌幅多過市場預期，集團聯席首席執行官陳心穎稱，去年有近半年難接觸客戶，影響長期保障型保單銷售，部分客戶從長期保障型保險轉為短期健康險，以上影響在今年仍部分存在，但情况會緩解好轉。

陳心穎又表示，平保近年推動的改革業務複雜，包括針對銷售渠道、產品等方面。今年該行向代理逐步推廣，預期今年的新業務價值會回復正增長，至2022年完成改革推廣，屆時市場環境亦會改善，更見改革的效果。該行未來3年代理人數會保持約100萬名，但會提升代理的產能、質量和收入。

市傳平保旗下在美上市的汽車之家，計劃在香港第二上市，陳心穎未有正面回應，僅指去年4家在香港和美國上市的科技公司股價表現不錯，如有公司上市或第二上市會盡快通知。平保公布業績後股價企穩，昨日開市後曾經升逾4%，全日升2.17%，報91.75港元。