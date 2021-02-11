MSCI中國科技100指數 最大權重股美團近12%

涵蓋不同上市地中資公司

MSCI中國科技100指數最大權重股為美團（3690）達11.83%，其次是蔚來（NIO）和騰訊（0700）權重均逾8%，十大權重股還包括百度（BIDU）、拼多多（PDD）、小米（1810）、阿里巴巴（9988）、京東（JD）、網易（NTES）及比亞迪（1211）。另外，MSCI中國A股在岸科技100指數最大權重股為寧德時代為7.37%，其次是美的集團、東方財富、比亞迪A、贛鋒鋰業A等等。

另推在岸科技100指數 投資A股

MSCI亞太區業務部總裁林偉傑指出，過去5年中國由專注製造業的「舊經濟」發展為由消費及服務帶動的「智能經濟」，中國公司創新及研發支出在全球的地位日益領先。他又稱，行業創新及增長數碼生態系統正在改變傳統行業並創造新的行業，因此傳統單一行業的投資形式，在計算消費、自動化及醫療保健等活動將帶來限制。投資者已表達對創新解決方案的需求，新指數就可提供解決方案，不受傳統行業分類約束。