銀公拒BNO開戶 金管局料影響不大

銀行凍結前議員戶口 稱因應執法機關助查

對於有立法會前議員兼民主派人士被銀行凍結戶口，阮國恒稱，他們不會處理政治問題，亦不同意因為政治因素採取行動的說法，強調銀行業界會因應執法機關的要求而協助調查。他相信，就算是全球各地金融業界，都會配合當地執法機構處理問題，香港並無例外，而業界最重要是專業地作出處理，不要「對號入座」。面對港府官員被美國政府制裁，阮重申，銀行業界沒有法律責任配合美國制裁，並認為銀行在決策時需要考慮是否對客戶公平。

雖然近年不時有說法指香港出現走資，阮國恒強調，未見有關情况出現，反而香港銀行業界的存款還在增加，在2020年更按年增長5.4%，當中更因為去年10月有大型集資活動，見到大量資金流入。至於港府正就電話預付卡實施實名制進行諮詢，他指「這有利銀行風險管理，值得支持」。