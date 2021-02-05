去年港銀少賺三成 壞帳有改善 「還息不還本」延期比例降 考慮4月退場否

明報記者 陳偉燊

他指出，當局目前未見個人客戶信貸質素明顯轉壞，但正留意失業率上升及新冠病毒疫情持續下會否受影響。銀行業去年面向企業提供的「還息不還本」計劃，由推出至去年底共有5.8萬名客人使用，涉款7400億元；個人部分的個案有2.8萬戶，涉款440億元；百分百融資擔保則有2.8萬戶，審批涉款400億元；另因應逆周期資本緩衝措施，釋放1萬億元貸款流入市場。

自去年5月份推出「還息不還本」6個月後，已再延期6個月。首階段估計合資格的12萬至13萬用戶中，已有16%使用；到第二階段再延期使用者比例降至4%。

考慮派息否 籲銀行審慎處理

去年銀行業經營方面，淨息差面對壓力，因此稅前盈利按年下跌29.4%。在信貸質素方面，截至去年9月特定分類貸款比率為0.84%、內地相關貸款的特定比率為0.96%，相比其他國際金融中心如倫敦、紐約等不同市場，有關比率超過1%甚至2%以上，阮國恒指出：「情况並非太差，但他們會密切監察情况，至於銀行派息與否，會建議業界確保在考慮保留資本應對情况時，審慎處理。」

虛擬銀行面世一段時間，阮國恒指出，直到去年底，虛銀累計開戶已達42萬戶。至今虛銀已有存款達150億元，貸款總額約10億元。再有機構表示有興趣在港開設虛銀，但他指出，當局會檢討虛銀的營運情况，現時未到新增發牌的階段。

停用LIBOR 今年着力過渡新基準

至於轉用基準利率，是今年的工作重點之一。阮國恒稱，雖然國際上推遲了停用LIBOR（倫敦銀行同業拆息）的時間表至2023年，而非原定的2022年，但當局仍會着力推動業界在今年着力做好過渡工作，轉用新基準利率。

關於和內地市場的配合及發展方面，他表示，正就跨境理財通作出準備。因應內地推出數碼人民幣，將來在面對港人北上、或內地遊客南下，涉及轉帳及消費，金管局均會積極配合測試，做好連接。