經濟

中芯上季純利大增1.9倍破紀錄

【明報專訊】中芯國際（0981）昨日收市後公布去年第四季業績，期內純利按年大增1.9倍至2.57億美元，按季亦微升0.3%，破歷來紀錄。中芯昨日績前收報27.3元，全日跌2.32％，成交額達39.4億元。

期內，集團收入按年升16.9%至9.81億美元，毛利則按年減11.4%至1.77億美元，主要因銷售成本增25.7%。因此毛利率下跌至18%，按年跌5.8個百分點。

首季業績指引 毛利率與上季相若

集團同時發布今年首季的業績指引，季度收入料按季增加7至9%，毛利率介乎17%至19%之間，即與去季相若。

中芯國際首席財務官高永崗表示，展望今年，因被美國政府列入實體清單，集團在採購美國相關產品或技術時受到限制，給集團全年業績預料帶來了不確定風險。集團給出的全年預期，是基於營運連續性不受影響這個假定前提。出口許可申請必須根據流程走，需要時間，也有一定的不確定性。基於此，集團預計全年收入目標為中至高個位數成長，上半年收入目標約21億美元；全年毛利率目標為10%至20%的中部。

中芯國際聯合首席執行官趙海軍和梁孟松表示，目前晶圓代工行業產能緊張，特別是對成熟製程的需求依然強勁，預計集團成熟產能將持續滿載。為了滿足客戶需求，集團預計今年資本開支為43億美元，其中大部分用於成熟工藝的擴產。

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