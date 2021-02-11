北水淨買入縮至38.7億 恒指挫193點

小米錄逾17億元淨賣出

據聯交所的數據，昨日股價走弱的小米（1810）錄大額淨賣出，滬深兩地共錄17.09億元淨賣出，小米股價昨日跌4.8%，收報27.55元，是表現最差的恒指成分股，即市最多曾跌8.8%。昨日早上有傳聞稱，小米的內地手機用戶無法安裝谷歌Google Mobile Service。但集團後來澄清指相關消息純屬謠言。

昨日收市後公布業績的中芯國際（0981），北水淨賣出9.12億元，其股價昨日跌2.3%；比亞迪（1211）在深圳港股通獲淨賣出4.73億元，昨日股價跌4.5%；中國飛鶴（6186）、舜宇光學（2382）及吉利（0175）汽車都有逾2億元淨賣出；另思摩爾（6969）有逾億元淨賣出。騰訊（0700）、美團（3690）、中海油（0883）、中移動（0941）則仍然吸引北水淨買入。

恒指再失10天線

恒指昨日在二萬九關口爭持，早段最多升102點後，曾最多倒跌532點至28,775點，收報29,113點，跌193點，保住20天線，但再度失守10天線。科指挫2.26%或228點至9897點。全日主板成交2397億元。截至晚上11時45分，恒指夜期報29,028點，低水86點。