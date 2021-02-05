劉麥嘉軒接任積金局主席

劉麥嘉軒自2017年起擔任積金局非執行董事，她目前為畢馬威中國合伙人和香港區管理合伙人，但她昨日表示，她將於今年9月從畢馬威退休，以專注履行積金局主席一職。

3月履新 9月從畢馬威退休

積金局發聲明表示，深信未來能繼續推動革新，完善強積金制度，包括推動建設積金易平台等重要改革措施，並進一步提升制度的效率及成本效益。

財經事務及庫務局長許正宇表示，感謝卸任的黃友嘉，他在過去6年為改善及強化強積金制度貢獻良多，包括引入收費管控的預設投資策略、增加強積金計劃的收費及資訊透明度，以及籌備設立積金易平台，為強積金制度帶來長遠的裨益。

行政總監不續約 全球公開招聘

另外，現任行政總監羅盛梅的任期將於今年6月底屆滿，她不續約，政府將以全球公開招聘方式，為積金局聘請下任行政總監，以填補空缺，並已成立遴選委員會，負責行政總監招聘事宜，委員會成員包括行政會議成員廖長江、劉麥嘉軒、立法會前議員陳鑑林及財庫局長。

羅盛梅在2018年獲委任為行政總監，接替當時退任的陳唐芷青。羅盛梅為一名律師，於2012年加入積金局，此前曾在證監會任職。

政府同時委任立法會議員吳永嘉及鄧家彪為積金局非執行董事，任命由今年3月17日起，為期兩年。石禮謙和黃國則卸任積金局非執行董事。同時亦再度委任4名現任非執行董事，包括陳鑑林、關百豪、林振昇和黃傑龍。