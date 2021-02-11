諾輝健康今招股 13464元入場

管理層：「常衛清」5年內無競爭對手

諾輝健康主營結直腸癌早篩，旗下有兩款直腸癌篩查產品「常衛清」及「噗噗管」，兩項均已初步商業化。首席執行官朱葉青昨日於記者會上表示，「常衛清」未來5年內不會有競爭對手。

諾輝核心產品為「常衛清」，採用非侵入性多靶點FIT-DNA測試技術，為內地首個且唯一獲國家藥監局（NMPA）批准的分子癌症篩查測試，針對約1.2億人的內地結直腸癌高危人群，單個售價約2000元人民幣；另一產品針對人群更廣泛，售價也更為便宜。首席財務官及聯席公司秘書高煜解釋，藥廠在無NMPA綠色通道加速審批的情况下，要研發競爭產品，料由開始臨牀至獲得批准，需時最少4年至5年，因此未來數年「常衛清」將是市面唯一合規產品。

心通掛牌飈54％ 每手賺6620元

昨日掛牌的生科股心通醫療（2160）獲追捧，全日收報18.82元，較招股價飈54%，惟表現略遜前日暗盤的七成升幅，每手1000股帳賺6620元。公司副總裁吳國佳昨日指出，相信隨疫情於內地好轉，今年全年醫械銷售將可錄較大增幅。

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