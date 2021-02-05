快手暗盤升1.92倍 每手帳賺2.2萬 首見乙組才穩獲一手 分析：高追需審慎

明報記者 馬迪帆

統計3家主要券商，快手昨日暗盤升幅普遍約1.9倍，其中於耀才收報335.6元，每手帳面賺2.2萬元。以暗盤價約336元計算，快手市值仍高達1.38萬億元，與目前52隻恒指成分股比較，將一舉擠下48隻股份，僅次建行（0939）排行第5。美銀早前曾發報告，預料快手市值可達7080億元，預測市盈率69倍，意味以股價升至336元計，預測市盈率將達到約134倍。根據彭博社數據，此估值遠遠高於其他新經濟股份龍頭，如騰訊（0700）、京東等。

頭槌飛僅獲14手 利息成本急增

暗盤不問價炒作，與分配緊張不無關係。快手昨日公布配售結果，一如市場預期，即使斥資百萬也極難抽中。快手公開發售超購1203倍，全城共獲142萬份申請，一手中籤率4%，認購金額不足500萬元的甲組散戶全數需要「抽獎」，至少要斥資581萬元認購「乙組頭」，才可穩中一手。其中「一手黨」組別吸引大批民眾，約70萬人僅抽一手，最終有2.8萬人獲派發股份，60餘萬人陪跑。乙組方面，該股獲多達6.45萬名大戶認購。

其中有225名大戶認購「頂頭槌飛」，每張飛價格高達5.3億元，每人獲派14手。派貨緊張令大戶每股利息成本急增，假設「頂頭槌飛」大戶借孖展入飛，按市面券商最平2.88厘息，借九成半計算，7日息約為27.8萬元，意味快手今日要飈1.7倍才可打和。而以昨日暗盤升幅，大戶最終帳面僅賺約3萬元。

專家：300元「離晒大譜」 籲勿高追

市場專家均認為現價已脫離估值，不籲高追，但針對是否先行獲利則有意見分歧。中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，快手價位達到250元已十分誇張，300元則是「離晒大譜」，無貨不宜現價追。他表示，快手未來仍有獲納入恒生科指、MSCI指數、港股通等多個「憧憬」，但可待部分落實後，市場情緒回歸理性再入貨。阮子曦建議，若明日再見320元以上價位，建議有貨便先行獲利。

[新股]