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深圳東進發展 惠州樓巿率先受惠

【明報專訊】貝殼研究院去年底發布的《數字化居住：2021年新居住展望》預計，2021年內地一二手樓市整體成交量與2020年相若，樓價升幅預期會由7%收窄到5%左右。從區域分析，長三角城市2021年樓價升幅或居前，達到5%至10%；珠三角市場降溫，廣州則繼續溫和向上。其中，可特別留意毗鄰深圳的惠州樓巿，而隨深圳東進發展，惠州尤其受惠。

該份報告預測，2021年房地產市場將總體保持平穩，資產價格升幅將收窄。土地市場成交量下降，價格升幅或收窄到10%左右。報告稱，2021年市場表現或將繼續分化，長三角城市樓價升幅持續。2020年長三角區域城市土地市場熱度較高，如寧波、南通及無錫等城市住宅土地成交均價同比升幅達35%以上，土地成交溢價率在20%及以上，預計2021年高價地項目入市，會帶動市場預期向上。

中央加強金融調控 今年內地樓市或降溫

然而，珠三角今年樓市料降溫，廣州繼續溫和向上。珠三角區域樓市在2020年表現亮眼，主要是局部如深、莞等城市在貨幣寬鬆的效應下，加上城市供不應求，導致了市場升溫。但兩城在2020年第三季度調控嚴格加碼，調控後兩城二手樓價格升幅收窄，但仍繼續錄得升幅，預計未來中央會進一步加強金融監管等調控，2021年市場需求或將降溫。

2020年珠三角的中山、深圳、惠州及東莞等城市住宅用地成交量同比增長在2倍或以上，新樓供應量預計會明顯增加，2021年價格升幅將明顯收窄甚至下跌。而廣州近兩年樓價相對平穩，在人口增長的支撐下，預計2021年市場成交體量進一步擴大；2020年廣州住宅用地供應同比翻倍，預計2021年買家入市增加，預計價格繼續上漲，仍保持5%以內。

深圳地鐵沿線規劃 附近樓盤可吼

綜觀整個大灣區「9+2」城市，接壤深圳，既共用深圳發展紅利，屬惠州獨有優勢。目前深圳發展的熱點仍然在西部，但數年之後，深圳將全面東進。深圳規劃的第二機場毗鄰惠州，「深汕合作區」也在惠州背後開花。未來惠州將有數條地鐵通往深圳，如果要去惠州買樓，沿着地鐵規劃周邊買，是個不錯的選擇。

惠州大亞灣板塊，有山有海，高鐵28分鐘到深圳，50分鐘到香港，是潛力最大的價值窪地之一。2016年，深圳提出「東進戰略」，深圳人到惠州置業成為趨勢，至2018年底，惠州一手房成交數據顯示，深圳客戶佔比持續上升。當中，惠陽區是惠州的老城區之一，配套成熟，滿足買家的日常所需，擁有金融、商業、娛樂等多方面的服務。

惠東縣周邊配套成熟

恒夏發展董事羅璐峰表示，惠州本身就是個頗有文化底蘊的宜居城市，各項配套完善。休閒娛樂有西湖、傳統美食街、多個大型商場；出行有惠州機場、高鐵，地鐵也在密鑼緊鼓規劃中。

目前深圳已經規劃有14號線，21號線延長到惠陽的白雲新城及大亞灣西區。惠州的調控政策較為溫和，近年土地供求走高，惠陽及大亞灣投資熱情較高，但需要長持，目前配套還有待成熟。惠東縣周邊配套較為成熟，可選擇優質二手樓置業。其中羅璐峰看好惠陽，因為注重配套和教育較為成熟。臨近深莞則可以選擇仲愷區及惠灣片區，實現「雙城生活」。

例如惠城區「時代風華」，項目位於惠州未來城市新中心金山新城，整體規劃是由一條城市發展軸串聯：科技文化、商務休閒、文體三大核心，項目據地於金山水廊規劃的核心位置，隸屬於六大核心組團之一的濱河休閒片區，位於演達大道與明德路的交匯處。該樓盤1至3號樓正在推售，建築面積約76至107平方米，均價約每平方米13,000元人民幣。

明報記者 龍彩霞

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