足總前主席梁孔德5060萬沽美銀中心

去年2.15億購富匯豪庭相連戶

資料顯示，梁氏等2011年購入該層兩個單位，共涉6556.9萬元，並分拆為3個單位出售，連同今次售出單位，3伙全數沽出，共套現9620萬元，帳面獲利3063.1萬元或47%。梁孔德一家—直活躍於物業市場，去年中夫婦二人便合共以2.15億元從內地娛樂集團華誼兄弟創辦人及董事長王忠軍為上購入中半山富匯豪庭相連單位，2伙實用共3738方呎，平均實呎57,517元。

筲箕灣道舖1450萬沽

2年蝕一成

另港島區有商舖錄蝕讓，市場消息稱，西灣河筲箕灣道212至214號禮林大廈地下B舖，面積450方呎，成交價約1450萬元，呎價約3.22萬元，成交價低市價約15%。

據悉，原業主於2018年7月以1680萬元購入，即持貨逾2年，帳面蝕讓約230萬元或14%。翻查資料，該舖曾在2012年以1850萬元易手，及後於2018年以1680萬元售予是次原業主，即兩度轉售均蝕讓離場。