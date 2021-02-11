買家春節前690萬購鯉景灣2房凶宅

都會駅2房銀主盤757萬易手

另外，將軍澳都會駅5座高層A室，實用492方呎，2房間隔，屬銀主盤，昨日於黃開基拍賣行拍賣，該行發言人稱，單位原開價628萬元，獲8組客爭購，最後搶高129萬元或約20.5%，以757萬售出，實呎15,386元，低市價近一成。原業主2015年以612萬元購入，物業5年多升值約145萬元或23%。

指標屋苑錄得高價成交。美聯物業高級分區營業經理陳彪表示，鰂魚涌太古城春櫻閣高層H室，實用1114方呎，屬3房套房間隔，享海景，最新以2618萬元售出，實呎2.35萬元，成交價為屋苑標準戶近半年新高。

太古城3房2618萬 半年同類新高

陳指出，原業主2006年12月以835萬元購入，持貨14年，帳面大幅獲利1783萬元，升值逾兩倍。

另祥益地產高級區域經理黃肇雯表示，天水圍天盛苑B座高層15室，實用426方呎，一房間隔，剛以530萬元（已補地價）售出，實呎12,441元，創屋苑呎價歷史新高。

天盛苑已補價實呎1.2萬元破頂

黃續稱，原業主於2018年1月以425萬元（已補地價）購入，剛過3年額印期後易手，現帳面獲利105萬元或25%。