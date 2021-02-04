經濟

香港地產

亨環．天后疫下推半年租期吸客

【明報專訊】疫情下整體商用物業租金下跌，有業主以短期租約吸客，避免商舖丟空吉。由投資者吳鎮科家族旗下亨利發展持有的天后電氣道54號亨環．天后，以銀座式餐飲主題作定位，項目去年起招租，其中基座美食市集（Food Loft）出租率達90%，部分租期只有6個月，期望透過彈性租期，吸納租戶進駐。

負責項目的租賃事宜的戴德梁行執行董事林應威表示，亨環．天后自去年10月起招租，首階段以出租基座美食14個餐飲店，目前已出租逾90%，實用呎租介乎60至約140元，或營業額的20%，以較高者為準。

他指部分餐飲商店舖以短租期6個月招租，主要是來自小商戶，期望為租戶提供彈性。

頂層連天台戶呎租80元

林氏續稱，項目早前亦進行次輪招租，推出約5層樓上舖招租，建築呎租介乎40餘至逾50元，以全層面積2041方呎計，月租介乎8.2萬至10.2萬元。他透露，目前有租戶洽租最高兩層連天台，每呎租金達80元，以洽租總面積約4082方呎計，月租約32.65萬元。他承認，疫情下影響招租工作，亨環．天后出租較預期進度慢，但隨着疫情受控，預計整個項目可望於今年內全數租出。

資料顯示，吳氏家族早在2016年起就電氣道54至58號（雙數）進行收購，地盤面積約3500方呎，重建為1幢商廈，基座為美食市集，提供14個舖位，實用面積由142至764方呎，2樓為百味市集Feast Market，3樓或以上為樓上舖，整個項目總樓面逾5萬方呎。

原隆堡栢寧頓酒店將改商廈出租

除亨環．天后外，吳鎮科家族在港尚持有數個發展中的項目，包括銅鑼灣伊榮街1號，項目原為酒店，現時重建為商廈，基座部分與亨環．天后相同，設美食市集，預計農曆新年後招租，而項目將於今年第三季落成。另銅鑼灣敬誠街9及11號，將重建為醫療及體檢中心Health Aura，規模與亨環．天后相若。至於邊寧頓街13至15號、原為銅鑼灣隆堡栢寧頓酒店，將改裝為商廈出租，總樓面約4萬方呎。

上 / 下一篇新聞

螞蟻料農曆年前重整 阿里尾市急彈 金融科技一併納入控股公司 ADR開市升逾4％
螞蟻料農曆年前重整 阿里尾市急彈 金融科技一併納入控股公司 ADR開市升逾4％
阿里再發債 最多50億美元
阿里再發債 最多50億美元
騰訊反舞弊 炒逾百違規員工
騰訊反舞弊 炒逾百違規員工
股民參與逼空大戰 證監籲小心風險
股民參與逼空大戰 證監籲小心風險
心通醫療受熱捧 暗盤曾倍升
心通醫療受熱捧 暗盤曾倍升
理柏：MPF上月回報1.2% 大中華股票領跑
理柏：MPF上月回報1.2% 大中華股票領跑
平保新業務價值跌勢擴大 面訪客戶未復疫前水平 全年派息續增7%
平保新業務價值跌勢擴大 面訪客戶未復疫前水平 全年派息續增7%
科技業務利潤大升 陸金所上季賺28億
科技業務利潤大升 陸金所上季賺28億
聯想上季創多項佳績 數據中心收入新高
聯想上季創多項佳績 數據中心收入新高
內地裝配式建築市佔 築友智造盼達10%
內地裝配式建築市佔 築友智造盼達10%
HKTVmall商品交易額 上月逾5億按年升67%
HKTVmall商品交易額 上月逾5億按年升67%
黑石擬購FANCL亞洲 涉近47億 外電：與CMC獨家洽談 料首季完成交易
黑石擬購FANCL亞洲 涉近47億 外電：與CMC獨家洽談 料首季完成交易
「放料」紅顏炒股內幕交易 唐慶年申訟費被拒
「放料」紅顏炒股內幕交易 唐慶年申訟費被拒
傳獲一汽收購 華晨中國：不知悉報道來源
傳獲一汽收購 華晨中國：不知悉報道來源
諾奇凱華下周一同除牌
諾奇凱華下周一同除牌
雲業務舵手接掌亞馬遜 貝索斯長期副手 帶領AWS成最賺錢業務
雲業務舵手接掌亞馬遜 貝索斯長期副手 帶領AWS成最賺錢業務
Alphabet雲業務去年蝕437億
Alphabet雲業務去年蝕437億
GME逼空大戰 主帥兩日失1.4億
GME逼空大戰 主帥兩日失1.4億
張兆聰：疫苗接種利受疫股 國泰值博
張兆聰：疫苗接種利受疫股 國泰值博
李曉佳：傳媒業成「雞肋」 本地富豪紛引退
李曉佳：傳媒業成「雞肋」 本地富豪紛引退
技術取勝：三生製藥料9元沽壓較大
技術取勝：三生製藥料9元沽壓較大
劉思明：農業股周期強 中糧家佳康可小注
劉思明：農業股周期強 中糧家佳康可小注
周顯：香煙全免稅 獲益勝加稅
周顯：香煙全免稅 獲益勝加稅
湯文亮：細屋搬大屋 畀多幾籮穀
湯文亮：細屋搬大屋 畀多幾籮穀
上月僅批247伙預售樓花 3年最少 按月大跌八成半 業界料與疫情有關
上月僅批247伙預售樓花 3年最少 按月大跌八成半 業界料與疫情有關
SILVERSANDS四房2800萬 實呎2.43萬雙破頂
SILVERSANDS四房2800萬 實呎2.43萬雙破頂
買家春節前690萬購鯉景灣2房凶宅
買家春節前690萬購鯉景灣2房凶宅
足總前主席梁孔德5060萬沽美銀中心
足總前主席梁孔德5060萬沽美銀中心
信置淺水灣道38號洋房70萬租出
信置淺水灣道38號洋房70萬租出
深圳東進發展 惠州樓巿率先受惠
深圳東進發展 惠州樓巿率先受惠
灣區須知：學區房學位房大不同
灣區須知：學區房學位房大不同
Portwood Capital董事總經理卓百德：將軍澳佛堂澳供地快 遠勝明日大嶼
Portwood Capital董事總經理卓百德：將軍澳佛堂澳供地快 遠勝明日大嶼
新供應恐斷層 籲未雨綢繆
新供應恐斷層 籲未雨綢繆