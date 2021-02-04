亨環．天后疫下推半年租期吸客

負責項目的租賃事宜的戴德梁行執行董事林應威表示，亨環．天后自去年10月起招租，首階段以出租基座美食14個餐飲店，目前已出租逾90%，實用呎租介乎60至約140元，或營業額的20%，以較高者為準。

他指部分餐飲商店舖以短租期6個月招租，主要是來自小商戶，期望為租戶提供彈性。

頂層連天台戶呎租80元

林氏續稱，項目早前亦進行次輪招租，推出約5層樓上舖招租，建築呎租介乎40餘至逾50元，以全層面積2041方呎計，月租介乎8.2萬至10.2萬元。他透露，目前有租戶洽租最高兩層連天台，每呎租金達80元，以洽租總面積約4082方呎計，月租約32.65萬元。他承認，疫情下影響招租工作，亨環．天后出租較預期進度慢，但隨着疫情受控，預計整個項目可望於今年內全數租出。

資料顯示，吳氏家族早在2016年起就電氣道54至58號（雙數）進行收購，地盤面積約3500方呎，重建為1幢商廈，基座為美食市集，提供14個舖位，實用面積由142至764方呎，2樓為百味市集Feast Market，3樓或以上為樓上舖，整個項目總樓面逾5萬方呎。

原隆堡栢寧頓酒店將改商廈出租

除亨環．天后外，吳鎮科家族在港尚持有數個發展中的項目，包括銅鑼灣伊榮街1號，項目原為酒店，現時重建為商廈，基座部分與亨環．天后相同，設美食市集，預計農曆新年後招租，而項目將於今年第三季落成。另銅鑼灣敬誠街9及11號，將重建為醫療及體檢中心Health Aura，規模與亨環．天后相若。至於邊寧頓街13至15號、原為銅鑼灣隆堡栢寧頓酒店，將改裝為商廈出租，總樓面約4萬方呎。