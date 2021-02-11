SILVERSANDS四房2800萬 實呎2.43萬雙破頂

玥廬錄今年開齋 洋房逾億沽

信置次輪銷售推出32伙的SILVERSANDS（2伙招標），全日售5伙，令項目累售增至39伙、套現逾3.1億元；當中招標售出的第1座7樓A室4房戶，實用1151方呎、望海星灣海景，成交價2800萬元、實呎24,327元，成交價和呎價皆創項目新高，買家成交期360日。另第5B座8樓E室，成交價712.89萬元，實用307方呎1房戶、實呎23,221元。另信置日前以折實均呎2.26萬元，推出118伙的觀塘凱滙2期，料最快今日公布銷售安排。

華懋部署開售觀塘安達臣道安峯之際，同系西貢碧沙路玥廬錄今年首宗成交，以1.08億元售出8號屋，實用3987方呎連花園、實呎27,088元，成交價創項目新高。玥廬由10幢洋房組成，去年至今累售4幢洋房，套現逾3.9億元。

加多利峯複式5880萬售出

市區方面，大鴻輝旗下何文田加多利峯，錄2019年3月以來首宗一手成交，售出26及27樓複式B室，實用2327方呎連平台，成交價5880萬元、實呎25,269元，買家成交期90天；買家可享加多利峯商舖、車位認購權。相對2018年4月以6500萬元、呎價30,982元售出的同層毗鄰複式A室，上述新成交呎價低約18%。

至於周六首輪開售281伙、香港小輪和帝國集團合作的屯門青山灣帝御‧嵐天，過去8日累收3450票，超額逾11倍。

南豐和港鐵（0066）合作的日出康城LP10，過去4日累收約1800張入票，以周六第三輪發售179伙計超額9倍，其中70%為向隅客（即市場俗稱的復活票），今截止認購登記。