經濟

香港地產

SILVERSANDS四房2800萬 實呎2.43萬雙破頂

【明報專訊】正當市場聚焦周六首輪開售、由香港小輪（0050）、帝國集團合作的屯門青山灣帝御‧嵐天，與同日第三輪開售的南豐將軍澳日出康城LP10對撼之際，新界區卻連錄高價一手成交；其中信置（0083）馬鞍山SILVERSANDS有四房戶以2800萬元沽出，另華懋西貢玥廬，則有洋房以逾1億元售出，而兩者成交價皆創項目新高。

玥廬錄今年開齋 洋房逾億沽

信置次輪銷售推出32伙的SILVERSANDS（2伙招標），全日售5伙，令項目累售增至39伙、套現逾3.1億元；當中招標售出的第1座7樓A室4房戶，實用1151方呎、望海星灣海景，成交價2800萬元、實呎24,327元，成交價和呎價皆創項目新高，買家成交期360日。另第5B座8樓E室，成交價712.89萬元，實用307方呎1房戶、實呎23,221元。另信置日前以折實均呎2.26萬元，推出118伙的觀塘凱滙2期，料最快今日公布銷售安排。

華懋部署開售觀塘安達臣道安峯之際，同系西貢碧沙路玥廬錄今年首宗成交，以1.08億元售出8號屋，實用3987方呎連花園、實呎27,088元，成交價創項目新高。玥廬由10幢洋房組成，去年至今累售4幢洋房，套現逾3.9億元。

加多利峯複式5880萬售出

市區方面，大鴻輝旗下何文田加多利峯，錄2019年3月以來首宗一手成交，售出26及27樓複式B室，實用2327方呎連平台，成交價5880萬元、實呎25,269元，買家成交期90天；買家可享加多利峯商舖、車位認購權。相對2018年4月以6500萬元、呎價30,982元售出的同層毗鄰複式A室，上述新成交呎價低約18%。

至於周六首輪開售281伙、香港小輪和帝國集團合作的屯門青山灣帝御‧嵐天，過去8日累收3450票，超額逾11倍。

南豐和港鐵（0066）合作的日出康城LP10，過去4日累收約1800張入票，以周六第三輪發售179伙計超額9倍，其中70%為向隅客（即市場俗稱的復活票），今截止認購登記。

上 / 下一篇新聞

螞蟻料農曆年前重整 阿里尾市急彈 金融科技一併納入控股公司 ADR開市升逾4％
螞蟻料農曆年前重整 阿里尾市急彈 金融科技一併納入控股公司 ADR開市升逾4％
阿里再發債 最多50億美元
阿里再發債 最多50億美元
騰訊反舞弊 炒逾百違規員工
騰訊反舞弊 炒逾百違規員工
股民參與逼空大戰 證監籲小心風險
股民參與逼空大戰 證監籲小心風險
心通醫療受熱捧 暗盤曾倍升
心通醫療受熱捧 暗盤曾倍升
理柏：MPF上月回報1.2% 大中華股票領跑
理柏：MPF上月回報1.2% 大中華股票領跑
平保新業務價值跌勢擴大 面訪客戶未復疫前水平 全年派息續增7%
平保新業務價值跌勢擴大 面訪客戶未復疫前水平 全年派息續增7%
科技業務利潤大升 陸金所上季賺28億
科技業務利潤大升 陸金所上季賺28億
聯想上季創多項佳績 數據中心收入新高
聯想上季創多項佳績 數據中心收入新高
內地裝配式建築市佔 築友智造盼達10%
內地裝配式建築市佔 築友智造盼達10%
HKTVmall商品交易額 上月逾5億按年升67%
HKTVmall商品交易額 上月逾5億按年升67%
黑石擬購FANCL亞洲 涉近47億 外電：與CMC獨家洽談 料首季完成交易
黑石擬購FANCL亞洲 涉近47億 外電：與CMC獨家洽談 料首季完成交易
「放料」紅顏炒股內幕交易 唐慶年申訟費被拒
「放料」紅顏炒股內幕交易 唐慶年申訟費被拒
傳獲一汽收購 華晨中國：不知悉報道來源
傳獲一汽收購 華晨中國：不知悉報道來源
諾奇凱華下周一同除牌
諾奇凱華下周一同除牌
雲業務舵手接掌亞馬遜 貝索斯長期副手 帶領AWS成最賺錢業務
雲業務舵手接掌亞馬遜 貝索斯長期副手 帶領AWS成最賺錢業務
Alphabet雲業務去年蝕437億
Alphabet雲業務去年蝕437億
GME逼空大戰 主帥兩日失1.4億
GME逼空大戰 主帥兩日失1.4億
張兆聰：疫苗接種利受疫股 國泰值博
張兆聰：疫苗接種利受疫股 國泰值博
李曉佳：傳媒業成「雞肋」 本地富豪紛引退
李曉佳：傳媒業成「雞肋」 本地富豪紛引退
技術取勝：三生製藥料9元沽壓較大
技術取勝：三生製藥料9元沽壓較大
劉思明：農業股周期強 中糧家佳康可小注
劉思明：農業股周期強 中糧家佳康可小注
周顯：香煙全免稅 獲益勝加稅
周顯：香煙全免稅 獲益勝加稅
湯文亮：細屋搬大屋 畀多幾籮穀
湯文亮：細屋搬大屋 畀多幾籮穀
上月僅批247伙預售樓花 3年最少 按月大跌八成半 業界料與疫情有關
上月僅批247伙預售樓花 3年最少 按月大跌八成半 業界料與疫情有關
亨環．天后疫下推半年租期吸客
亨環．天后疫下推半年租期吸客
買家春節前690萬購鯉景灣2房凶宅
買家春節前690萬購鯉景灣2房凶宅
足總前主席梁孔德5060萬沽美銀中心
足總前主席梁孔德5060萬沽美銀中心
信置淺水灣道38號洋房70萬租出
信置淺水灣道38號洋房70萬租出
深圳東進發展 惠州樓巿率先受惠
深圳東進發展 惠州樓巿率先受惠
灣區須知：學區房學位房大不同
灣區須知：學區房學位房大不同
Portwood Capital董事總經理卓百德：將軍澳佛堂澳供地快 遠勝明日大嶼
Portwood Capital董事總經理卓百德：將軍澳佛堂澳供地快 遠勝明日大嶼
新供應恐斷層 籲未雨綢繆
新供應恐斷層 籲未雨綢繆