上月僅批247伙預售樓花 3年最少 按月大跌八成半 業界料與疫情有關

明報記者 林尚民

上月僅批出一份預售樓花同意書，為會德豐旗下MONACO二期，預計明年12月落成。會德豐地產常務董事黃光耀表示，MONACO一期3輪累售324伙，佔可售單位88%，套現逾38億元，項目二期已獲批預售，涉及247伙，樓書及示範單位等正在準備中，有機會農曆新年後推出。

MONACO二期批預售 最快新春後推

事實上，美聯物業房地產數據及研究中心綜合地政總署資料顯示，以全年數目計，獲批預售單位數目，自2018年後按年持續下跌，去年按年跌約8.8%，今年首月承接近年跌勢，上月批出247伙預售，較去年12月的1610伙單月大跌約八成半，並為3年按月新低。美聯物業首席分析師劉嘉輝稱，批出預售單位數目大跌，部分原因或與疫情影響有關，但縱使如此，目前已獲批但未發售的項目接近3200伙，即使扣除將於周六發售、香港小輪（0050）及帝國集團合作屯門青山公路帝御．嵐天後，數量仍達2600伙，加上目前有近1.2萬個貨尾單位，相信短期新盤供應未受影響。

此外，新申請預售樓花方面，今年首月再一次出現零新申請，自去年8月後再次出現，而翻查過往紀錄，零新申請不時出現，以過去一年半為例，已先後出現4次，之前3次分別為去年8月、2019年12月及2019年8月。利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，上月份疫情嚴峻，不少政府部門或私人公司都採取在家工作的安排，或為影響新申請預售數目的原因，但上月份發展商積極推盤，市場反應理想，加上站在發展商角度，有樓花紙在手，項目可隨時推售，安排亦較有彈性，故相信發展商不會刻意拖慢入紙申請進度，估計零申請的情况不會持續。

待批預售不足1.2萬伙 9個月新低

另一方面，雖然上月份未有預售樓花同意書新申請，令截至上月底待批預售樓花同意書單位數目按月再跌約2.2%，至只有11,199伙，為去年4月份錄得10,729伙後的9個月新低。不過，數量仍穩企逾1.1萬伙水平。美聯劉嘉輝相信，該批待批單位不少將會在今年陸續獲批應市。