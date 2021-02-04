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2021年2月4日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
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技術取勝：三生製藥料9元沽壓較大
劉思明：農業股周期強 中糧家佳康可小注
周顯：香煙全免稅 獲益勝加稅
湯文亮：細屋搬大屋 畀多幾籮穀
上月僅批247伙預售樓花 3年最少 按月大跌八成半 業界料與疫情有關
SILVERSANDS四房2800萬 實呎2.43萬雙破頂
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足總前主席梁孔德5060萬沽美銀中心
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深圳東進發展 惠州樓巿率先受惠
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新供應恐斷層 籲未雨綢繆
劉思明：農業股周期強 中糧家佳康可小注
【明報專訊】港股向好並繼續遇到阻力，雖然買盤動力較強，交投保持暢旺，但就非常集中，顯示市况深度不足，短線仍然波動。
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中糧
豬肉
農業
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