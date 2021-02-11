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GME逼空大戰 主帥兩日失1.4億

【明報專訊】電子遊戲零售商GameStop（GME）的股價本周連跌兩日後，昨早段反彈逾一成，在100美元左右徘徊。帶領散戶上演逼空大戰的領軍人物Keith Gill曬出交易紀錄，顯示他繼周一帳面損失500萬美元（約3900萬港元）後，周二帳面再損失1362萬美元（約1億港元）。他聲言自今年初以來未有減持GME，在上周GME股價創483美元的紀錄高位時，他總收益達3300萬美元，回報率達20倍。隨着GME股價本周大跌，其持倉截至周二的回報率回落至10倍。

耶倫本周開會 論市場動盪

根據彭博社的數據，散戶主要採用的交易平台羅賓漢（Robinhood）曾限制交易的50隻股票，由去年底至近期的峰值，合共增加了2760億美元的市值。然而，在過去數天，它們的市值較高位蒸發1670億美元（約1.3萬億港元）。

美國財長耶倫召集美國證交會（SEC）、聯儲局、紐約聯儲銀行及美國商品期貨交易委員會（CFTC）的負責人在本周開會，討論GME等股票引發的市場動盪。財政部稱， 耶倫重視市場的誠信，要求討論金融市場近期的狀况是否符合保護投資者及公平有效的市場原則。由於耶倫曾收受對冲基金Citadel至少70萬美元酬勞，疑涉利益衝突，因此她在召開會議前已尋求財政部授權。

（綜合報道）

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