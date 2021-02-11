Alphabet雲業務去年蝕437億

Alphabet上季整體收入按年增長23%至569億美元創新高，較分析師預期高出逾40億美元。上季利潤按年增長逾四成至152億美元。Alphabet財務總監波拉特（Ruth Porat）稱，由於消費者和商業活動復蘇，業績受到搜尋業務及YouTube的推動。Alphabet上季整體廣告收入按年增22%至462億美元，當中YouTube的廣告收入按年增46％至69億美元。不過Alphabet試圖減少對搜尋廣告業務的依賴，致力於雲計算等多元化發展。

傳獲蘋果注資 韓車企升一成

其他科技強勢股，包括蘋果和facebook也在去年10月至12月季度，創下銷售和利潤紀錄。《東亞日報》報道，蘋果將向韓國現代汽車（Hyundai Motor）旗下的起亞汽車（Kia）投資4萬億韓圜（約278億港元），用於生產設施和Apple Car電動車開發，雙方預計於2月17日簽署協議，爭取2024年推出蘋果電動車。消息刺激起亞汽車股價升約一成。

（綜合報道）

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