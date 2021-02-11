Alphabet雲業務去年蝕437億

【明報專訊】疫情之下，商界在年底購物旺季的廣告支出大增，帶動Google母公司Alphabet第四季收入創新高。不過Alphabet的雲端業務狂燒銀紙，去年經營虧損達到驚人的56億美元（約437億港元），至於亞馬遜的AWS雲端業務去年經營利潤達135.3億美元。雖然Alphabet的雲端業務錄得虧損，但其實增長迅速，第四季業務收入按年增長46%至38億美元，全年計則按年增長近50％至130億美元。Alphabet早段股價一度升8%。不過美股在連升兩日後，昨早段微跌。
Alphabet上季整體收入按年增長23%至569億美元創新高，較分析師預期高出逾40億美元。上季利潤按年增長逾四成至152億美元。Alphabet財務總監波拉特（Ruth Porat）稱，由於消費者和商業活動復蘇，業績受到搜尋業務及YouTube的推動。Alphabet上季整體廣告收入按年增22%至462億美元，當中YouTube的廣告收入按年增46％至69億美元。不過Alphabet試圖減少對搜尋廣告業務的依賴，致力於雲計算等多元化發展。
傳獲蘋果注資 韓車企升一成
其他科技強勢股，包括蘋果和facebook也在去年10月至12月季度，創下銷售和利潤紀錄。《東亞日報》報道，蘋果將向韓國現代汽車（Hyundai Motor）旗下的起亞汽車（Kia）投資4萬億韓圜（約278億港元），用於生產設施和Apple Car電動車開發，雙方預計於2月17日簽署協議，爭取2024年推出蘋果電動車。消息刺激起亞汽車股價升約一成。
（綜合報道）
[國際金融]
相關字詞﹕雲端