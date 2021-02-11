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雲業務舵手接掌亞馬遜 貝索斯長期副手 帶領AWS成最賺錢業務

【明報專訊】亞馬遜在上季收入首次突破1000億美元大關之際，宣布創辦人貝索斯（Jeff Bezos）將在今年第三季卸任行政總裁，交棒給掌管AWS雲計算業務的賈西（Andy Jassy），標誌AWS對亞馬遜的重要性。新任CEO長期擔任貝索斯的副手，推動AWS成為亞馬遜的增長引擎。

疫情之下，亞馬遜的網上銷售及雲端服務等收入激增，第四季集團整體收入按年增長44%至1256億美元（約9797億港元）創新高，其中AWS的季度收入按年增28%至126.7億美元，經營利潤按年增37%至36億美元。雖然AWS收入僅佔亞馬遜整體業務一成，卻為整個集團貢獻52%的經營利潤，是亞馬遜最賺錢的業務。

亞馬遜上季收入逼萬億 創新高

雖然易帥在即，亞馬遜強調貝索斯並非完全離開，他將轉任執行董事長，繼續參與亞馬遜的重要業務，並將精力集中於他旗下的太空探索公司藍色起源（Blue Origin）、《華盛頓郵報》及慈善事業等。市場反應大致淡靜，股價早段微跌。

亞馬遜去年收入大增38%至3861億美元，創2011年以來最高的增速。全年利潤按年增84%至213億美元。57歲的貝索斯為業績深感自豪，在財報表示：「這財報實際上是創造力長期累積的成果，現在是亞馬遜歷來最具創造力的時期，使其成為最佳的過渡時機。」

貝索斯原是對冲基金D.E.Shaw的副總裁，但一直夢想創業。由於察覺到互聯網的潛力，他在1994年與前妻斯科特（MacKenzie Scott）設了簡單的網站來銷售圖書，創辦了亞馬遜。憑藉營運管理能力、創造力及專注於客戶體驗，亞馬遜渡過了科網泡沫爆破等困境，發展成重要的電商平台，並開拓了串流影片、數碼廣告、物流及雲端等多元化業務，成為市值1.7萬億美元的科技巨企。

貝索斯在致員工信稱，他未來將專注於亞馬遜的新產品及早期計劃。他讚揚賈西將會是傑出的領袖，對他充滿信心。

AWS市佔32% 拋離微軟Alphabet

現年53歲的賈西1997年加入亞馬遜，初期擔任貝索斯的技術幕僚，2003年起推動AWS項目，助其成為行業龍頭。市場研究機構Canalys報告指出，截至去年10月，亞馬遜在全球雲端服務市場的市佔率為32%，而微軟Azure雲計算服務的市佔率為19%；Google母公司Alphabet只有7%。

不過在領導層交接之際，亞馬遜將面臨更多挑戰。隨着疫苗稍後在全球廣泛接種，生活逐漸恢復正常，疫情期間推動亞馬遜業務的一些因素，例如遙距工作及網購的需求可能放緩。此外，亞馬遜亦面臨環球監管機構對其商業行為的反壟斷審查，因此在宣布管理層交接之際，貝索斯重申亞馬遜在1997年上市首年的致股東信傳遞的精神，「永遠保持創業首天的心態」，迎接市場的挑戰。

亞馬遜的員工表示，賈西與貝索斯的辦事作風如出一轍，喜歡以數據為決策依據，並以客戶體驗為思考重心，且對項目細節瞭如指掌。《華盛頓郵報》引述知情人士稱，相對於企業家，賈西更像是具有創造力的夢想家。

（綜合報道）

[國際金融]

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