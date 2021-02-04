「放料」紅顏炒股內幕交易 唐慶年申訟費被拒

審裁處認同唐非刻意向李奕璇提供消息

至於與唐慶年有「長期親密關係」的李奕璇，審裁處裁定，自今年2月2日起不得在香港處理任何證券，為期兩年；並向她發出日後不得再進行內幕交易的終止及停止令，其於內幕交易獲取的約54.7萬元利潤，亦要用來支付證監會的調查及法律費用，以及審裁處研訊程序的訟費。

審裁處又指出，經考慮唐慶年在證監會調查過程及研訊程序中的行為後，信納證監會有合理理由向唐進行查訊，唐的行為促致證監會對其提出研訊程序；以及促致審裁處調查他在研訊程序中的行為。

案發於2009年，唐慶年曾零碎地向李奕璇泄露美維擬出售主要業務的消息。李奕璇遂在美維公布將會出售核心業務及派特別股息之前，斥595萬元購入美維股份，從而獲利約54.7萬元。不過審裁處認為，雖然唐慶年的行為具有提供內幕交易信息的效果，但認同他非刻意向李奕璇提供消息，亦沒有證據顯示唐慶年慫使李奕璇，或知道對方會利用該消息去購入美維股份。