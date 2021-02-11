經濟

黑石擬購FANCL亞洲 涉近47億 外電：與CMC獨家洽談 料首季完成交易

【明報專訊】負責日本護膚品牌FANCL中港代理的本港商人陳志明，去年曾傳出計劃出售FANCL亞洲經銷業務。彭博社日前引述消息稱，黑石集團（Blackstone）正就此項收購，與陳志明旗下CMC Holdings獨家洽談，交易作價有望達到6億美元（約46.8億港元）。

明報記者 陳子凌

彭博報道稱，預計雙方可於今年首季完成交易，不過CMC及黑石均拒就報道作出回應。CMC Holdings目前有FANCL在日本以外的亞洲獨家代理權，於除日本外的亞洲地區擁有240多間FANCL分店，其中在中國有逾190間，員工約1300名，去年收入超過2.5億美元（約19.5億港元）。

CMC擁日本以外亞洲獨家代理權

早在去年8月，已有外電報道指出，代理FANCL有25年的CMC Holdings有意賣盤，並且已就此事聘請摩根士丹利處理。當時報道稱出售事項將會透過兩輪競投進行，並預計第一輪競標會在去年9月底進行，而日本FANCL將不會參與競標，獨家經銷權亦不會受交易而有所影響。

及至去年11月，路透社指CMC Holdings擬以超過6億美元（46.5億元）的價格出售資產，黑石、京東（9618）、阿里巴巴 （9988）、騰訊 （0700）、紅杉資本及中信資本等超過10家企業有意洽購。

資生堂售洗頭水等業務予基金CVC

另外，日本老牌化妝品品牌資生堂（Shiseido）昨日亦宣布，同意出售洗頭水及平價護膚品等個人護理業務予歐洲私募股權基金CVC Capital Partners，出售品牌包括Tsubaki及SENKA專科等，作價1600億日圓（約118億港元），以專注發展高端品牌。

根據協議，資生堂計劃今年7月將業務轉移給CVC Capital Partners投資的Oriental Beauty Holding Company（OBH），完成後，資生堂將收購OBH的35%股份。資生堂經營個人護理業務已有60年歷史，不過近年轉而積極發展高端品牌，包括Clé de Peau、Drunk Elephant、NARS等，並一直尋求於今年底前退出非核心業務。

資生堂2019年的銷售額為1000億日圓（約73.8億港元），當中生活及個人護理業務佔總收入約10%。

相關字詞﹕資生堂 黑石集團 陳志明

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