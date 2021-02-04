內地裝配式建築市佔 築友智造盼達10%

內地裝配式建築商築友智造（0726）行政總裁郭衛強（圖）預計，行業未來5年將保持高雙位數的複合增長率，公司將會力爭搶佔市場份額。

料保持高雙位數複合增長

郭衛強表示，目前公司市佔率不到2%，未來目標是達到5%至10%，甚至更多。信心除了來自政策支持外，郭衛強指，自建業集團入主後，築友與同系建業地產（0832）等公司有深度業務融合；同時，築友擁有從研發設計、裝備製造、物流、建設、裝飾園林的全產業鏈交付能力，業內難見，故在同業中有較強競爭力；加上公司在業務領域上有逾1700項技術專利，又與清華、中南等知名大學合作進行科研及人才培養，令公司無論在技術及人材才儲備上都有領先地位。

郭衛強透露，築友智造去年與多間知名企業簽訂戰略合作協定，包括京東集團、金科地產等，為今年業務提供穩定的訂單基礎。去年築友亦新增了5個綠色建築科技園，包括鄭州登封、駐馬店確山、洛陽汝陽、開封通許及海南定安。

今年公司亦會繼續在更多關鍵地區佈局，除了圍繞中原地區發展，亦會更加關注大灣區、成渝地區、京津冀、長三角等重點區域，因這些地區的發達城市較多，在發展裝配式建築方面會較領先。