聯想上季創多項佳績 數據中心收入新高

集團董事長兼首席執行官楊元慶表示，全球疫情令各行各業加快數碼轉型，預計數據中心需求反彈，當中以國內的需求更為顯著，預計雲服務及企業IT業務保持增長態勢。

集團早前宣布，計劃回內地於科創板上市，昨日進一步指出，計劃將所得款項用於研發，相關行業的戰略投資以及補充營運資金。聯想昨日股價一度升近7%，收報10.16元，全日升4.6%，成交額約18.95億元。

集團季內毛利按年升23%至27.86億美元，毛利率按年升0.1個百分點至16.2%。移動業務收入按年升10.14%至15.21億美元，個人電腦和智能設備業務按年升26.52%至140.11億美元，首席營運官Gianfranco Lanci表示，疫情下在家工作及在家學習已成為新常態，不少家庭因而出現換機潮，持續帶動個人電腦及筆記本電腦需求，預計該兩項銷售可達雙位數增長，市場份額亦不斷擴大。

4月推智能解決方案 驅動集團轉型

聯想昨日亦宣布推動服務導向的戰略轉型，由4月1日起組建新業務「方案服務業務集團(SSG)」，亦將成為集團轉型的核心驅動力。該業務致力於推動行業智能解決方案、設備服務等。楊元慶表示，集團將更大力度投資於科技創新和服務轉型，並持樂觀態度，以把握數字化消費升級和智能化變革的發展機遇，實現長期可持續的增長。