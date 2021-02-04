科技業務利潤大升 陸金所上季賺28億

科技業務當中，3家美國上市子公司亦在昨日公布業績，當中金融科技公司陸金所（LU）去季淨利潤為28.47億元，按年上升17.4%。昨晚其美股高開5%，報16.33美元。

全年計，陸金所淨利潤為122.76億元，按年下降7.8%，撇除陸金所C輪重組費用影響的淨利潤則按年升2.1%。去年營業收入按年上升8.8%至520.46億元，不過其主要業務科技平台的收入，按年下跌1.7%至412.22億元。

平台財富管理交易規模按年下跌6.4%，至9702.75億元。陸金所表示，主要由於該行優化產品結構，降低交易頻率較高但盈利能力欠佳的產品佔比。截至去年底，陸金所財富管理平台註冊用戶為4616萬人， 按年上升4.9%，客戶資產規模為4265.71億元，按年上升23%。

金融壹賬通季度虧損收窄四成

至於另一子公司金融壹賬通（OCFT），經營本港虛擬銀行「平安壹賬通」。OCFT去季淨虧損為3.87億元，按年減虧39.44%，全年虧損14.14億元，按年減虧16.2%。全年營業收入為33.12億元，按年上升42.3%。截至去年底共有642個銀行客戶和106個保險客戶，包括內地所有大型銀行及98%的城商行。

至於汽車之家（ATHM），去季淨利潤按年上升3.5%至11.5億元，全年則升6.2%至36.21億元，營業收入按年上升2.8%至86.59億元。