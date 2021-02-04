經濟

平保新業務價值跌勢擴大 面訪客戶未復疫前水平 全年派息續增7%

【明報專訊】去年內地爆發新冠病毒疫情，影響壽險代理銷售高利潤保單，中國平安（2318）昨公布全年業績，壽險新業務價值按年下跌34.72%至495.75億元（人民幣，下同），差過市場預期的550億元，當中第四季按年大跌逾六成，且去年每季的新業務價值跌幅都在擴大。分析指出，平保壽險應對疫情較中壽（2628）為差，不過隨着疫情漸漸完結，加上去年底開始汽車銷售增長，有利其產險業務，料業績已經見底。

全年純利跌4.2％好過預期

撇除短期投資波動及一次過的重大項目等影響，平保去年的營運利潤為1394.7億元，按年升4.9%，純利則按年跌4.22%至1430.99億元，均較市場預期佳。

雖然盈利倒退，但末期息每股派1.4元，全股派2.2元，按年上升7.3%。平保昨日績前跌1.6%，報89.8港元。

作為平保核心業務，壽險新業務價值率按年跌14個百分點至33.3%。按險種計算，長期保障型保險的首年保費按年跌43.7%至268.15億元，新業務價值下跌近半至257.56億元，為整體新業務價值下跌的主因。

平保解釋，去年受新冠病毒疫情影響，公司傳統代理人線下業務展業受阻，面訪客戶未恢復到疫情前水平，同時經濟及個人收入不確定性增加，客戶暫緩長期保障產品的消費支出。平保表示，疫情期間改為加強銷售價值率較低但較易銷售的網上產品，可儲備客戶資源，等待疫後推售其他產品。

分析：汽車銷售回升 利產險業務

去年集團的產險營運利潤按年跌22.86%至160.83億元，綜合成本率惡化2.8個百分點至99.1%，主要受賠付率上升3.2個百分點影響。平保表示，疫情令賠付在上半年短期上升，惟在下半年已有所緩解。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，市場已對去年壽險績差有預期，不過平保新業務價值仍然差過預期，加上平保作為第二大股東的內房華夏幸福出現債務違約，平保股價短線有下行壓力。不過隨着疫情減退，代理人會客已有所恢復，加上去年中汽車銷售開始加速回升，對以車險業務為主的產險有幫助，他認為平保最壞的情况已過去，現時可以考慮中線吸納。

股市波動受壓 投資收益率跌

平保去年總投資收益按年上升4.49%至1825.3億元，不過總投資收益率則下跌0.8個百分點至6.2%，平保表示受股市波動、市場利率下行等因素影響，投資收益受壓。另外，去年集團的銀行業務營運利潤為167.66億元，按年上升2.59%。

明報記者 歐陽偉昉

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