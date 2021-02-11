經濟

理柏：MPF上月回報1.2% 大中華股票領跑

【明報專訊】1月份市况波動，強積金（MPF）表現亦各有千秋，根據理柏數據，上月大中華及港股基金跑贏市場，但歐美股票基金則錄得負回報。

歐洲股票負回報1.3%最差

整體強積金而言，1月份平均回報錄得1.19%，其中大中華股票基金的表現最佳，平均回報為6.72%，其次是中國股票基金及香港股票基金，回報分別為5.21%及4.83%。不過，大中華區以外的股票基金大多「見紅」，當中歐洲股票基金的表現最差，1月錄得負回報1.3%，美股基金跌0.51%，日本股票基金跌0.97%。

各類債券基金同樣錄得輕微負回報，其中環球債券（當地貨幣）跌0.54%；港元債劵跌0.12%。

理柏統計的404隻基金當中，以往表現較佳的萬全美國股票基金，1月份表現最差，錄得負回報2.22%。該基金以往多為表現最佳的基金，以10年長期回報而言，亦一直名列前茅，今次竟敬陪末席。友邦美洲基金及萬全歐洲股票基金亦分別錄得負回報2.13%及2.12%；BCT歐洲股票基金及友邦日本股票基金分別跌2.1%及2.04%。

1月表現最佳的首10隻MPF基金同屬大中華股票基金，中銀保誠的「我的中國股票基金」1月回報為8.45%，排行第一，而萬全大中華股票基金回報達8.29%，安聯大中華基金-A及信安動力大中華股票基金同樣錄得8.13%回報。

相關字詞﹕歐洲股票基金 大中華股票基金 理柏 強積金

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