心通醫療受熱捧 暗盤曾倍升

一手中籤率7.5% 每手賺8000

綜合3家券商資料，心通於富途暗盤最多曾升近97%，收市價報21.15元，較招股價升73.4%，未計各項手續費，每手帳面賺8950元；至於耀才及輝立暗盤則分別收報20.4元及20.2元，前者每手賺約8200元，後者則獲利約8000元。

受近期的新股熱潮帶動，今次心通招股備受投資者追捧，公開發售部分獲逾768倍認購，相當於凍資近1930億元；該股今次獲約56.75萬人申請，倘以認購人數計，甚至比去年部分熱門新股如藍月亮（6993）及泡泡瑪特（9992）更多。投資者認購一手中籤率為7.5%，甲組投資者要到「甲組尾」、即斥資約492.91萬元認購400手，才可穩獲一手；乙組頭則有多達6905人認購，最多獲派3手。

奈雪的茶擬下季港上市

續有中資擬在港掛牌，據路透旗下IFR報道，聯想控股（3396）旗下君聯資本投資的江蘇瑞科生物，計劃今年來港上市，集資3億美元（約23.4億港元）。中國茶飲連鎖店奈雪的茶則計劃季內遞交香港上市申請，擬在第二季招股籌資4億至5億美元（約38.7億港元）。報道指，招銀國際和摩根大通正在安排此項交易。據多家傳媒去年12月報道，奈雪的茶完成C輪融資，估值20億美元。

此外，中國生物製藥（1177）宣布申請在內地科創板上市，董事會昨日已批准其人民幣股份發行並在上海證券交易所科創板上市的初步建議，扣除發行費用後，集資所得初步計劃用於發展主營業務、業內併購及整合，以及一般營運資金。

明報記者

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