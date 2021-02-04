股民參與逼空大戰 證監籲小心風險

經紀或停止服務 損失無法預料

證監會強調，投資者應注意經紀可能有權根據客戶協議的條款及條件，在某些情况下，包括海外執行經紀服務中斷時，會暫停交易服務。屆時，投資者或會無法開立新的倉盤或將現有的倉盤平倉，因而可能在短時間內導致無法預料的損失。

早前多間美國券商一度暫停GME等熱炒股的新倉，致本地券商如富途都要暫停相關股份交易，惹市場批評。

證監會指出，投資者應審慎管理市場風險。尤其是，經紀可能需要於非常短的時間內修改特定產品的保證金水平，藉以妥善管理其承受的風險，以及履行對結算所或其他執行經紀的交收責任。投資者可能會被要求即時就其未平倉的倉盤支付追繳保證金，及提供額外的保證金存款或抵押品。

閱文保利協鑫曾現GME式挾倉

證監會現正就投資者在買賣價格波動的股票時所面對的風險，與本地及海外的監管同業保持緊密溝通，並將致力確保本港市場公平有序地運作。如有證據顯示中介人非以維護客戶最佳利益及確保市場廉潔穩健的方式行事，證監將毫不猶豫採取監管行動。

有報道指，港股市場也曾出現GME式挾淡倉的熱潮，焦點股有閱文（0772）及保利協鑫（3800）。閱文在上周一（1月25日）的沽空比率一度增至近四成，隨後至昨日股價累升36%；保利協鑫的沽空比率在上月中一度增至逾兩成，其後股價倍升，至昨日相關比率僅6%。整體大市沽空率方面，昨日為14%，未見明顯增加。

港股昨日倒升收市，早段雖曾跌281點，但尾段靠阿里巴巴（9988）帶動，收市倒升58點至29,307點，科指升149點至10,125點。全日主板成交2210億元，港股通淨買入123.58億元，較前日減近三成。

截至昨晚11時半，恒指夜期報29,070點，低水237點。