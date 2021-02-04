經濟

阿里再發債 最多50億美元

【明報專訊】阿里巴巴（9988）自2017年後，再度發行美元債券，是次擬發債最多50億美元（約387.5億港元），涉及多個年期，最長達40年；融資所得將用於一般公司用途。消息人士稱，因應低息環境持續，以及上季業績勝預期，認為現時屬發債好時機。

涉多個年期 最長40年

集團昨早宣布，擬發行以美元計價的優先無抵押債券，當中包括在可持續金融框架下發行的債券。惟債券的本金總額、利率和到期日等條款，則有待商榷，將在發行定價時確定。

消息人士透露，是次債券發行總值最多50億美元，涉及多個債券年期，最長達40年。除了用於包括營運資本需求、償還離岸債務等一般公司用途，亦會用於雲計算業務、菜鳥及應對疫情等可持續發展項目。是次發債承銷商分別為花旗、瑞信、摩根士丹利、摩根大通及中金。

外電上月初曾報道，阿里有意於月內發債，集資最多80億美元（約620億港元）；其後因潛在投資者未有收到相關文件資料，一度懷疑有關計劃因近日打壓而擱置，而是次發債規模，亦較早前傳出的金額低。

穆迪料長遠業務未受損

評級機構穆迪表示，雖然監管當局的調查或影響阿里收入及盈利增長，但集團一直配合調查，預期業務未會受損，料未來一至兩年收入每年有約兩成增長，給予該債券「A1」評級。

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