經濟

螞蟻料農曆年前重整 阿里尾市急彈 金融科技一併納入控股公司 ADR開市升逾4％

【明報專訊】阿里巴巴（9988）一系自去年11月螞蟻集團上市觸礁後，一直承受監管壓力，昨日終迎來好消息。彭博引述消息稱，螞蟻集團與監管部門已就業務重組達成共識，將把所有業務重整為一間金融控股公司，料於農曆新年前正式對外公布；螞蟻及人行未有回應。

明報記者 蔡穎霖

螞蟻達成重組協議消息在昨日收市前傳出，帶動阿里股價瞬間由跌轉升，兩分鐘內抽升逾6%，收報261元，升0.4%。截至昨晚11時半，阿里美國預託證券（ADR）升4.6％，仍較港股收市折讓0.4％。

同納區塊鏈外賣業務

市場早前已盛傳，監管機構要求螞蟻將金融業務重組成一家控股公司納入監管，惟據報道指，螞蟻跟人行等金融監管部門就整改達成的計劃，是將螞蟻由科企轉型為金融控股公司，有關監管要求將與銀行類似，並要求螞蟻將區塊鏈和外賣業務在內的所有業務，全數納入控股公司之中。

消息表示，最新整改計劃或於農曆新年前正式公布。惟是次整改計劃，跟螞蟻早前向有關當局提出，僅將其金融業務整合於新公司的不同。而雙方就重組計劃達成協議，意味螞蟻的重組進程邁出第一步。

報道指，螞蟻仍有意重啟上市計劃，惟在金融控股公司的監管框架下，有關部門再批准螞蟻上市所需時間成疑。阿里主席兼首席執行官張勇於季度業績會上曾表示，螞蟻正制訂重整方案且履行監管部門程序，故業務前景和上市計劃存疑。

成春晚獨家電商合作伙伴

淘寶派20億人幣利市

就連近期負面傳聞多多的阿里，昨日內媒引述消息指，阿里旗下的淘寶，將會成為中央電視台今年「春晚」的獨家電商合作伙伴，並已經成立「牛年春晚項目組」，在春晚期間發出至少20億元人民幣的利市。翻查資料，淘寶分別在2018年和2020年兩次與央視春晚達成合作。有報道指，今年春晚原定落入競爭對手拼多多手上，但由於早前拼多多發生多宗員工超時工作的負面消息，最終主動退出春晚合作。

此外，阿里上季表現勝預期，績後獲大行紛紛唱好。大和發表報告表示，主要受惠於高鑫零售（6808）及非核心商業業務的貢獻，認為集團應繼續投資新業務，支持強勁的收入增長。

大和上調盈利預測 續籲買入

大和表示，雖然在監管因素消除之前，阿里表現或跑輸大市，但認為該股目前的估值具吸引力，負面因素已大致反映，投資者可趁低吸納。該行輕微上調對阿里2021至2023年盈利預測1%，重申「買入」評級，目標價325元。

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