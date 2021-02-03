新地荃灣廣場 變身「粉紅櫻花步道」

恒地七大商場推春節消費獎賞

另外，新地旗下12個商場亦會推出價值逾百萬元的賀年換領活動，新地代理（銷售及租賃）董事鍾秀蓮表示，預計十二大商場人流，將按月平均上升8%至10%，而商戶營業額料按月增加5%至8%。

此外，恒地（0012）旗下七大商場「 H．COINS 綜合會員計劃」推出 「嚐美膳‧賞購物」獎賞活動 ，即日起至3月31日， H•COINS會員只需於恒地旗下七大商場包括將軍澳MCP CENTRAL及MCP DISCOVERY、馬鞍山新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場、大角嘴利奧坊內的餐飲商戶，以電子貨幣、單一消費滿300元或以上，經 H•COINS手機應用程式上載商戶機印發票及相符的交易存根 ，即可獲電子印花一枚，集齊兩枚電子印花，即賞200元恒地旗下商場購物電子禮券，會員可於指定日期內使用。