鄧成波家族3600萬沽西九龍兩舖

資料顯示，鄧成波家族去年以約8000萬元，向雞仔嘜家族成員購入3個分別位處荃灣、長沙灣、油麻地商舖，鄧成波家族早前已沽出荃灣沙咀道商舖，連同上述長沙灣舖位，沽出兩套合共套現7180萬元。

業界預計，若鄧氏家族稍後再成功沽出油麻地舖，將可獲利。

沽深水埗舖獲利193萬

另市場消息稱，同樣由鄧氏家族持有的深水埗基隆街255號地舖，面積1164方呎，亦以1800萬元沽出，呎價約1.55萬元。據悉，商舖現由餐廳租用，月租4.25萬元，即買家可享租金回報率2.8厘；鄧成波2016年以1606.8萬元購入，持貨約5年，帳面獲利193.2萬元或12%。

邱德根孫女1.25億購紅磡酒店

土地註冊處資料顯示，理想集團上月以1.25億元沽出紅磡寶其利街179至181號全幢酒店，以54個客房計，每間客房價值231萬元。新買家為ECC Investment Limited，註冊董事為邱詠賢（CHIU JENNIFER WENDY），與遠東（0035）創辦人兼亞洲電視董事局前主席邱德根孫女、現任遠東主席邱達昌女兒邱詠賢的名字相同，料為同一人。

受惠於政府撤銷非住宅物業雙倍印花稅（DSD），邱氏只需繳付樓價4.25%作印花稅，即約531.25萬元。資料顯示，上述酒店目前為簡悅酒店‧紅磡，樓高16層，去年11月起連酒店牌照出售，當時放售價1.8億元，以現成交價計，即理想集團減價約5500萬元或31%。

手套商購荔枝角商廈全層

另土地註冊處資料，新世界（0017）旗下荔枝角全新甲級商廈888 Lai Chi Kok Road，其中16樓上月中以逾3.4億元售出，以面積2.44萬方呎計，呎價1.39萬元，買家以萬生實業有限公司作登記，公司董事詹洪良、詹榮良及詹耀良，為經營手套製造生意的家族。

值得留意的是，詹氏家族去年亦以3億元購入荔枝角美孚新邨荔灣道10至16號萬事達廣場地下N50A號舖及1樓舖，面積約2.74萬方呎，呎價約1.1萬元。