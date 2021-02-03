經濟

香港地產

余若薇等3600萬沽康苑單位 33年賺15倍

【明報專訊】近日市場錄得多名民主派人士沽售物業，其中公民黨前黨魁余若薇及其家人上月以3600萬元售出西半山康苑一單位，實呎僅約1.77萬元，較同層單位兩年前成交實呎低約16%。

據土地註冊處資料，康苑低層C室實用2027方呎4房戶，上月連車位以3600萬元轉手，實呎約1.77萬元，較同層單位兩年前成交呎價低16%。據悉，單位去年中叫價4200萬元，即現成交價低600萬元或14%。資料顯示，物業由余若薇及家人持有，於1988年以230萬元購入，持貨33年帳面賺3370萬元或15倍。

傳霍建寧赤柱兩洋房獲9億洽至尾聲

與此同時，昨日市場傳有「打工皇帝」之稱、長和（0001）聯席董事總經理霍建寧持有的赤柱舂磡角道兩幢大屋，新近獲買家出價逾9億元洽購，其中舂磡角道64號，實用6265方呎；另曾經由前港交所（0388）行政總裁李小加租用的舂磡角道66號，實用3954方呎，即兩幢洋房實用面積合共為10,219方呎，若以市傳洽購價9億元計，實呎約8.8萬元。

事實上，作為超人李嘉誠「頭馬」的霍建寧，名下持有不少天價豪宅，其中自用的深水灣道37號大屋，亦有「港版梵爾賽宮」之稱，項目佔地約2.2萬方呎，樓面達11,161方呎，霍建寧於2006年斥3.5億元購入，當年為亞洲矚目成交。

綠楊新邨3房減價5萬後易手

大眾化屋苑方面，荃灣老牌屋苑綠楊新邨雖然近日爆發疫情，但仍然不乏成交。美聯高級分區營業經理梁仲維表示，綠楊新邨E座高層04室，實用582方呎三房戶，原業主僅輕微減5萬元，以885萬元售出，實呎15,206元，買家為區內客兼「冇樓睇」；原業主早於1990年以98萬元購入，持貨約30年，帳面大賺787萬元或8倍。

康樂園洋房賣5550萬 同類新高

大埔康樂園新近亦錄高價成交；中原分行經理黃冠仁表示，康樂園西路雙號屋，實用2579方呎連約5000呎花園並附私人泳池，原業主因移民放盤約兩年，近日獲用家承接，最初叫價6500萬元，議價後減950萬元或約15%，以5550萬元沽出，實呎21,520元，成交價高同類單位約兩成、創屋苑同類新高價；原業主2009年以3488萬元購入，持貨約12年，帳面獲利2062萬元或59%。

相關字詞﹕康樂園 綠楊新邨 霍建寧 打工皇帝 康苑

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