雲端本月首錄成交 洋房6802萬沽

傲瀧撻大訂戶 原價5224萬再沽

新世界（0017）旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧，新沽出5座地下A室，屬實用1819方呎連1351方呎花園4房特色戶，成交價5224萬元、實呎2.87萬元，買家可享提前入住及1440日特長成交期。單位原於2019年9月5224萬元售出，惟該買家新近撻大訂，即上述新成交價與當時一樣。

中信泰富旗下馬鞍山峻源新錄2月首宗一手成交；3座5樓B室，屬實用922方呎標準3房戶，成交價1742萬元、實呎1.88萬元。

新界西方面，永泰（0369）青山公路The Carmel，同樣新錄2月首宗一手成交，實用1838方呎連206方呎平台及176方呎花園的15號洋房，屬4房雙套間隔，成交價3200萬元、實呎1.74萬元。

SILVERSANDS逾六成買家建期付款

另信置（0083）以折實均呎直撲2萬元推售的馬鞍山約19個月樓花SILVERSANDS，首輪銷售沽出34伙，成交紀錄冊顯示，有12名買家選用即供付款（最高折扣18.5%），佔比為35%。

至於選用建築期付款（最高折扣14.5%），或建築期備用二按（最高折扣13.5%），共有21名買家，佔比為62%，其中19伙成交價低於1000萬元（14伙成交價低於700萬元），意味買家可承造八成至九成按保。