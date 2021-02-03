經濟

香港地產

雲端本月首錄成交 洋房6802萬沽

【明報專訊】除屯門青山灣帝御‧嵐天開售在即外，市場昨日不乏大額新界一手餘貨成交，單日吸金約1.7億元；其中部署開售太子道西新盤Prince Central的新地（0016），同系沙田九肚麗坪路雲端，新錄得本月首宗成交，透過招標以6802.1萬元售出Sommet 15號屋，實用2610方呎連582呎花園、實呎2.6萬元，買家成交期720日。

傲瀧撻大訂戶 原價5224萬再沽

新世界（0017）旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧，新沽出5座地下A室，屬實用1819方呎連1351方呎花園4房特色戶，成交價5224萬元、實呎2.87萬元，買家可享提前入住及1440日特長成交期。單位原於2019年9月5224萬元售出，惟該買家新近撻大訂，即上述新成交價與當時一樣。

中信泰富旗下馬鞍山峻源新錄2月首宗一手成交；3座5樓B室，屬實用922方呎標準3房戶，成交價1742萬元、實呎1.88萬元。

新界西方面，永泰（0369）青山公路The Carmel，同樣新錄2月首宗一手成交，實用1838方呎連206方呎平台及176方呎花園的15號洋房，屬4房雙套間隔，成交價3200萬元、實呎1.74萬元。

SILVERSANDS逾六成買家建期付款

另信置（0083）以折實均呎直撲2萬元推售的馬鞍山約19個月樓花SILVERSANDS，首輪銷售沽出34伙，成交紀錄冊顯示，有12名買家選用即供付款（最高折扣18.5%），佔比為35%。

至於選用建築期付款（最高折扣14.5%），或建築期備用二按（最高折扣13.5%），共有21名買家，佔比為62%，其中19伙成交價低於1000萬元（14伙成交價低於700萬元），意味買家可承造八成至九成按保。

上 / 下一篇新聞

港去年零售跌24% 歷來最差 金額返回10年前 零售協會：農曆年市道仍悲觀
港去年零售跌24% 歷來最差 金額返回10年前 零售協會：農曆年市道仍悲觀
2月數據即使升四成 謝邱安儀：全無代表性
2月數據即使升四成 謝邱安儀：全無代表性
平安好醫生去年虧損擴三成
平安好醫生去年虧損擴三成
港股兩日升近千點 受制10天線
港股兩日升近千點 受制10天線
藥明生物折讓配股集資逾97億
藥明生物折讓配股集資逾97億
抖音指控壟斷 騰訊斥惡意誣陷反告違規
抖音指控壟斷 騰訊斥惡意誣陷反告違規
阿里巴巴第三季多賺五成 ADR挫4% 業績勝預期 監管壓力未解
阿里巴巴第三季多賺五成 ADR挫4% 業績勝預期 監管壓力未解
螞蟻重啟上市未見眉目
螞蟻重啟上市未見眉目
官媒表揚企業家 大讚馬化騰不提馬雲
官媒表揚企業家 大讚馬化騰不提馬雲
蘋果擬發債籌千億 用於回饋股東
蘋果擬發債籌千億 用於回饋股東
迅銷定減排目標 歐60店轉可再生能源
迅銷定減排目標 歐60店轉可再生能源
比亞迪向3子公司增資138億
比亞迪向3子公司增資138億
寧德時代348億投資三生產項目
寧德時代348億投資三生產項目
華興資本：去年內地TMT併購增6%
華興資本：去年內地TMT併購增6%
賓仕口罩品牌捲訴訟 遭合作商申索近千萬
賓仕口罩品牌捲訴訟 遭合作商申索近千萬
周證入稟追20億孖展貸款 指中資基金介紹走數客 追2000萬佣金
周證入稟追20億孖展貸款 指中資基金介紹走數客 追2000萬佣金
調查：港人冀多一個國籍 移民不移居
調查：港人冀多一個國籍 移民不移居
「逼空」交易逆轉 白銀GME齊急跌 芝交所提高白銀期貨保證金兩成 銀價挫8％
「逼空」交易逆轉 白銀GME齊急跌 芝交所提高白銀期貨保證金兩成 銀價挫8％
羅賓漢CEO：限交易因被追加保證金
羅賓漢CEO：限交易因被追加保證金
Tesla召回逾13萬輛電動車
Tesla召回逾13萬輛電動車
張兆聰：海螺小注吸 待反彈浪
張兆聰：海螺小注吸 待反彈浪
植耀輝：冷敲頤海 看150元
植耀輝：冷敲頤海 看150元
技術取勝：石藥短線或回試8.4元
技術取勝：石藥短線或回試8.4元
WeLab推18區儲角色遊戲 贏1.8萬現金獎
WeLab推18區儲角色遊戲 贏1.8萬現金獎
卓悅推網上年宵免收上架費
卓悅推網上年宵免收上架費
劉思明：港股多點開花 新能源宅經濟看俏
劉思明：港股多點開花 新能源宅經濟看俏
周顯：老海鮮輸死未天光
周顯：老海鮮輸死未天光
湯文亮：雙重國籍之鳳閣恩仇未了情
湯文亮：雙重國籍之鳳閣恩仇未了情
新春前搶灘 帝御‧嵐天周六推281伙 安達臣道安峯擬下周開示範單位
新春前搶灘 帝御‧嵐天周六推281伙 安達臣道安峯擬下周開示範單位
余若薇等3600萬沽康苑單位 33年賺15倍
余若薇等3600萬沽康苑單位 33年賺15倍
鄧成波家族3600萬沽西九龍兩舖
鄧成波家族3600萬沽西九龍兩舖
新地荃灣廣場 變身「粉紅櫻花步道」
新地荃灣廣場 變身「粉紅櫻花步道」
大鴻輝申上環建甲級商廈涉30萬呎
大鴻輝申上環建甲級商廈涉30萬呎
以立投資董事總經理林少陽：港股春季例旺 或一鼓作氣創新高
以立投資董事總經理林少陽：港股春季例旺 或一鼓作氣創新高