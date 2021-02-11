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新春前搶灘 帝御‧嵐天周六推281伙 安達臣道安峯擬下周開示範單位

【明報專訊】新盤市場承接1月旺勢，新春前新盤戰况熾熱。繼啟德MONACO、將軍澳日出康城LP10熱賣後，香港小輪（0050）及帝國集團合作、樓花期約14個月的屯門青山灣帝御．嵐天，加推4號價單56伙，同步上載銷售安排，周六首輪發售281伙，以過去7日累收約3223票計、超額10倍。另華懋觀塘安達臣道安峯，部署下周開放示範單位，短期內開價。

明報記者 林尚民、李舒盈

負責帝御‧嵐天銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目最新加推的56伙，包括28個開放式及28個一房戶，當中8伙為特色戶，折實均呎15,485元，較3號價單提價約0.7%。

帝御．嵐天超購10倍

帝御．嵐天已公布開價之281伙，全數於周六首輪發售、周五截票。林續稱，今批單位包括93伙開放式及188個一房戶，扣除最高直減折扣9%後，整批折實均呎15,215元，以價單定價計總市值13.68億元。他又稱，項目設大手組別優先揀樓，最多可購4伙，暫收約3223票，超額10倍。另帝御2期帝御‧星濤，最新售出2伙實用同為414方呎兩房戶，成交呎價均逾1.57萬元。

另外，華懋銷售部總監吳崇武表示，樓花期長約30個月的安峯，擬新春前開放樓盤的2房及3房示範單位，短期上載樓書和開價。安峯由4座組成，提供334伙，戶型涵蓋1房至3房戶、實用約340至910方呎。華懋銷售總經理陳慕蘭補充，集團首次推出「My Places By Chinachem Group」 手機程式，準買家可透過應用程式於網上進行認購登記，以及查閱物業資訊等相關詳情。

新地（0016）亦部署推出全新盤，旗下太子道西195號命名為Prince Central；新地副董事總經理雷霆指，正準備項目樓書，料月底前推售。新地代理副總經理唐錦江補充，Prince Central樓花期長約13個月，提供101伙，當中開放式及一房戶涉77伙，佔樓盤約75%，開放式實用約250至260方呎；一房實用約300至350方呎；另提供小量兩房至四房單位。

Prince Central擬月底前推售

雖然新盤銷情理想，但仍有個別買家撻訂；2019年1月開售的中海外（0688）大埔天鑽，據成交紀錄冊顯示，連錄5宗撻大訂，料發展商殺訂涉706萬元，該5伙成交價最廉宜單位，為實用690方呎8座2樓G室，原於2019年1月以690萬元售出，買家料遭殺訂15%約103.5萬元。中海外已更新價單，如上述8座2樓G室，兩年前定價779.7萬元，優惠最高18.5%，現最高折扣不變、但定價調高至920萬元，加價18%。

另恒基物業營業（二）部總經理韓家輝稱，旗下新盤西營盤藝里坊‧2號、大角嘴利奧坊‧曦岸等，於2月6日至28日期間，買家購買項目指定單位可獲回贈，金額1.28萬至4.88萬元不等。

相關字詞﹕天鑽 安峯 帝御．嵐天

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