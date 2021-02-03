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2021年2月3日星期三
技術取勝
投資策略
港去年零售跌24% 歷來最差 金額返回10年前 零售協會：農曆年市道仍悲觀
2月數據即使升四成 謝邱安儀：全無代表性
平安好醫生去年虧損擴三成
港股兩日升近千點 受制10天線
藥明生物折讓配股集資逾97億
抖音指控壟斷 騰訊斥惡意誣陷反告違規
阿里巴巴第三季多賺五成 ADR挫4% 業績勝預期 監管壓力未解
螞蟻重啟上市未見眉目
官媒表揚企業家 大讚馬化騰不提馬雲
蘋果擬發債籌千億 用於回饋股東
迅銷定減排目標 歐60店轉可再生能源
比亞迪向3子公司增資138億
寧德時代348億投資三生產項目
華興資本：去年內地TMT併購增6%
賓仕口罩品牌捲訴訟 遭合作商申索近千萬
周證入稟追20億孖展貸款 指中資基金介紹走數客 追2000萬佣金
調查：港人冀多一個國籍 移民不移居
「逼空」交易逆轉 白銀GME齊急跌 芝交所提高白銀期貨保證金兩成 銀價挫8％
羅賓漢CEO：限交易因被追加保證金
Tesla召回逾13萬輛電動車
張兆聰：海螺小注吸 待反彈浪
植耀輝：冷敲頤海 看150元
技術取勝：石藥短線或回試8.4元
WeLab推18區儲角色遊戲 贏1.8萬現金獎
卓悅推網上年宵免收上架費
劉思明：港股多點開花 新能源宅經濟看俏
周顯：老海鮮輸死未天光
湯文亮：雙重國籍之鳳閣恩仇未了情
新春前搶灘 帝御‧嵐天周六推281伙 安達臣道安峯擬下周開示範單位
雲端本月首錄成交 洋房6802萬沽
余若薇等3600萬沽康苑單位 33年賺15倍
鄧成波家族3600萬沽西九龍兩舖
新地荃灣廣場 變身「粉紅櫻花步道」
大鴻輝申上環建甲級商廈涉30萬呎
以立投資董事總經理林少陽：港股春季例旺 或一鼓作氣創新高
技術取勝：石藥短線或回試8.4元
【明報專訊】華虹半導體短線挑戰53元（圖）
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