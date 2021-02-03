Tesla召回逾13萬輛電動車

觸屏存問題 美公路交通安全局施壓

特斯拉在2018年推出新的MCU後，再沒有出現上述問題。但NHTSA表示，在2012至18年初出廠的Model S，以及2016至18年初出廠的Model X仍可能遇到這些問題，受影響的電動車達15.8萬輛，暫未知NHTSA的統計數字為何與特斯拉存在差異。特斯拉不認同上述問題構成車輛的缺陷，但表示仍會召回車輛調查，為客戶提供更好的體驗。

此外，歐元區第四季GDP按季跌0.7%，跌幅較預期小0.2個百分點。上季GDP按年跌5.1%，跌幅同樣較預期小0.2個百分點。歐元區最大經濟體德國第四季GDP按季增長0.1%，西班牙亦按季增長0.4%。歐元區全年GDP下滑6.8%，跌幅低於歐盟委員會11月預測的7.8％萎縮。數據反映年底嚴格的防疫措施對經濟的衝擊，預料歐元區首季也將出現類似情况。歐元兌美元繼續偏軟，在1.203左右徘徊。

（綜合報道）

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