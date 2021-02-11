羅賓漢CEO：限交易因被追加保證金

馬斯克早前轟羅賓漢「吸血鬼」

他表示，NSCC上周四要求羅賓漢存入30億美元保證金，經討價還價，金額降至14億美元，但羅賓漢仍被迫對客戶的交易設限。不過據《華爾街日報》引述知情人士透露，羅賓漢自上周四已籌集34億美元的資金，超過該公司之前成立8年的全部融資額，這讓羅賓漢有能力滿足因交易激增所面臨的抵押需求。

面對客戶的強烈抗議及監管機構的審查，可能會增加羅賓漢的法律成本。彭博引述知情人士稱，羅賓漢期望盡快將過去一年的業務增長資本化，計劃推進5月上市的進程，可能通過直接上市，又或與特殊目的收購公司（SPAC）合併尋求上市，避免路演等繁瑣的IPO流程。投資者對路演的反應對公司估值影響極大。

另外，科技媒體《The Verge》報道，串流媒體巨頭Netflix與美高梅（MGM）分別計劃將散戶對華爾街的逼空大戰拍成電影。Netflix打算由《拆彈雄心》（The Hurt Locker）的編劇及製片人Mark Boal撰寫劇本，而MGM則向準備以《The Accidental Billionaires》作者Ben Mezrich仍在撰寫的小說《The Antisocial Network》為藍本進行拍攝。

（綜合報道）

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