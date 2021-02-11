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「逼空」交易逆轉 白銀GME齊急跌 芝交所提高白銀期貨保證金兩成 銀價挫8％

【明報專訊】散戶在社交平台Reddit鼓吹的交易接連遭遇阻礙，逼空大戰昨晚顯著退潮。繼羅賓漢（Robinhood）等經紀商限制散戶買入GameStop（GME）等股票緩和了「空軍」的壓力後，芝加哥商品交易所集團（CME Group）亦在白銀價格創8年新高後，宣布將旗下紐約商品交易所（COMEX）掛牌的白銀期貨每份合約的保證金價格，由1.4萬美元調高至1.65萬美元，上調幅度達18%，並由周二起生效。

芝商所稱，調整保證金的決定，是基於「對市場波動的正常審查，以確保有足夠的抵押擔保」。不過彈藥不夠的散戶被擠出交易，現貨白銀價格隨即回落，由周一的每盎司30.03美元高位，至昨日曾跌穿27美元，跌幅達8%。現貨金昨跌逾1%在1830美元左右徘徊。

曾是逼空大戰主戰場的GME，股價亦現「散水」格局，繼周一下挫三成，昨早段再跌逾五成，股價跌至100美元左右，較上月28日的483美元峰值跌約八成。空軍趁機平倉止損。金融分析公司S3 Partners的數據顯示，空軍今年迄今從GME虧損約134億美元，較上周近200億美元的虧損大為減少。GME的空倉由上月佔可動用股票（available shares）逾140％降至目前約53％。該股周一的交易量減少至過去5個交易日平均水平的三分之一左右。另一散戶愛股、美國最大戲院商集團AMC周一股價上升乏力，昨早段亦跌逾四成。

GME股價「散水」較高位蒸發八成

迄今逼空大戰僅造成GME、AMC等少數股票及白銀價格波動，大市整體未受影響。由於美國政府的刺激計劃有望迅速過關，加上疫情改善，道指早段升500點，標普500指數及納指升逾1%。周二收市後公布業績的亞馬遜及Alphabet，早段股價升逾1%。FactSet的數據顯示，截至周一已公布業績的189家標普500指數企業當中，81％的盈利勝預期。

市場信心回升，美國10年期國債孳息率升至1.1厘。美匯指數升至91.2的兩個月高位，呈現「頭肩底」的利好形態（見圖）。

疫情改善 道指早段升500點

2023年有投票權的達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan）表示，美國經濟仍需聯儲局及國會採取積極的貨幣政策及財政措施，使其盡快復元。他預計6月起經濟狀况將有所改善。他認為，目前市場上的某些情况與流動性有關，其中一些是由於聯儲局的政策造成，但他「目前看不到金融市場的系統風險」。他說，若經濟如預期般增長，10年期國債孳息率將會上升。

渾水質疑GME大戰 乃基金狙擊同行

近期散戶的投資策略，是針對被嚴重沽空的資產大舉買入，從而挾爆對冲基金的空倉。不過沽空機構渾水（Muddy Waters）創辦人布洛克（Carson Block）懷疑GME的逼空大戰，其實是對冲基金狙擊同行的計策，散戶的行動只是煙幕。他透露，在GME逼空大戰爆發前的一些日子，渾水也遭受損失。他指是遭遇了其他對冲基金對美國上市教育股跟誰學的股票逼空，而GME與該情况類似。

布洛克的觀點未獲得證實。迄今受挫的對冲基金，除了包括梅爾文資本管理（Melvin Capital Management）及Maplelane資本，也包括Greenlight Capital及文藝復興科技（Renaissance Technologies）等旗下的基金，惟暫未知哪些基金從中獲利。

（綜合報道）

[國際金融]

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