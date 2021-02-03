經濟

調查：港人冀多一個國籍 移民不移居

【明報專訊】本港社會動盪，不少人考慮移民。投資移民公司Bartra Wealth Advisors上月進行調查發現，有84%受訪者正考慮或未來會考慮移民；然而，當中有約85%即使移民申請獲批，亦不會在一年內移居外國。Barta區域經理林卓霆表示，調查反映港人取態主要是「移民不移居」，希望獲得多一個國籍身分，但或需更長時間部署移居至當地。

收入愈高 移民意欲愈強

Bartra於今年1月中，以網上問卷形式向約1200名18歲或以上港人調查。以職業劃分，有85%白領受訪者有意移民，專業人士有88%，商人則有90%；顯示收入愈高的受訪者，移民意欲就愈強。

結果顯示，港人考慮的移民地區，仍然是以傳統的英國、台灣、美國及澳洲為主，分別佔18.7%、18.3%、15.1%及14.6%。在選擇移民地點時，受訪者優先考慮移民所需成本、申請難易度及語言問題。

林卓霆表示，雖然英國為港人移民首選國家，但毗鄰的愛爾蘭身兼歐盟成員國及英國共同旅遊區，相信未來會成為不少公司轉移基地的首選國家。

愛爾蘭政府於2012年設立「投資移民計劃（IIP）」，Bartra市場部總監張曦稱，IIP申請以內地人為主，亦見部分中東地區需求逐漸增加，公司計劃今年內將業務拓展至越南、迪拜及印度。

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