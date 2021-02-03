周證入稟追20億孖展貸款 指中資基金介紹走數客 追2000萬佣金

明報記者 陳子凌

入稟狀顯示，周證於2016年與嘉實國際投資簽訂協議，由嘉實國際投資負責向周證介紹客戶開設戶口，而周證會向嘉實國際投資支付佣金。於2016至2019年期間，嘉實國際投資向周證介紹了5名客戶，包括2家英屬處女島註冊的離岸公司巨能資源、Fantastic World Investments Limited，以及3名個人投資者馮杰、蘇博和曾楷峰，周證為這5名客戶提供合共5.01億元孖展額度，但5名客戶並沒有如期向周證支付孖展利息及佣金。

同時，周證職員卻錯誤地按照協議，向嘉實國際投資支付了2001.8萬元的佣金，因此周證入稟，要求嘉實國際投資歸還上述欠款，並向5名客戶追討孖展欠款5.94億元，以及利息2.04億元。

此外，周證亦同時入稟法院，向另外3名客戶孫濤、梅敬華與沈帥追討孖展欠款及累計利息。其中一名被告孫濤所欠的孖展金額最多，高達5.45億元，而累積未償還的利息亦高達1.89億元；另一客戶沈帥的孖展欠款亦有3.51億元，未償還利息也有1.24億元。至於梅敬華的孖展欠款及利息，則合共約6300萬元。

部分客戶報住內地

入稟狀顯示，5名客戶中不少報住地址均在內地，其中馮杰及沈帥報住四川省成都市，曾楷峰報住湖南省長沙市。另據周生生公告，公司在2019年年報及2020年中期報告披露，已就嘉實國際投資介紹的5名客戶欠款，作出信貸虧損撥備約4.46億元。

周生生昨日收報9.35元，跌3.31%。上周五（1月29日）公司宣布，考慮到營商環境的挑戰與日俱增，以及證券及期貨經紀業務的整體表現，決定結束旗下證券業務，並將資源重新分配到公司珠寶製造及零售等核心業務。