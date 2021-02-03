經濟

周證入稟追20億孖展貸款 指中資基金介紹走數客 追2000萬佣金

【明報專訊】上月宣布結束證券業務的周生生（0116），前晚自爆被多名客戶拖欠孖展貸款。據法庭入稟狀，周生生旗下周生生證券（下稱周證）已入稟高院，向兩間離岸註冊公司及6名客戶追討合共15.39億元孖展貸款及5.31億元利息，同時亦向介紹部分欠款客戶予公司的中資基金嘉實國際投資追討逾2000萬元介紹費。

明報記者 陳子凌

入稟狀顯示，周證於2016年與嘉實國際投資簽訂協議，由嘉實國際投資負責向周證介紹客戶開設戶口，而周證會向嘉實國際投資支付佣金。於2016至2019年期間，嘉實國際投資向周證介紹了5名客戶，包括2家英屬處女島註冊的離岸公司巨能資源、Fantastic World Investments Limited，以及3名個人投資者馮杰、蘇博和曾楷峰，周證為這5名客戶提供合共5.01億元孖展額度，但5名客戶並沒有如期向周證支付孖展利息及佣金。

同時，周證職員卻錯誤地按照協議，向嘉實國際投資支付了2001.8萬元的佣金，因此周證入稟，要求嘉實國際投資歸還上述欠款，並向5名客戶追討孖展欠款5.94億元，以及利息2.04億元。

此外，周證亦同時入稟法院，向另外3名客戶孫濤、梅敬華與沈帥追討孖展欠款及累計利息。其中一名被告孫濤所欠的孖展金額最多，高達5.45億元，而累積未償還的利息亦高達1.89億元；另一客戶沈帥的孖展欠款亦有3.51億元，未償還利息也有1.24億元。至於梅敬華的孖展欠款及利息，則合共約6300萬元。

部分客戶報住內地

入稟狀顯示，5名客戶中不少報住地址均在內地，其中馮杰及沈帥報住四川省成都市，曾楷峰報住湖南省長沙市。另據周生生公告，公司在2019年年報及2020年中期報告披露，已就嘉實國際投資介紹的5名客戶欠款，作出信貸虧損撥備約4.46億元。

周生生昨日收報9.35元，跌3.31%。上周五（1月29日）公司宣布，考慮到營商環境的挑戰與日俱增，以及證券及期貨經紀業務的整體表現，決定結束旗下證券業務，並將資源重新分配到公司珠寶製造及零售等核心業務。

相關字詞﹕入稟狀 嘉實國際 孖展 周生生

上 / 下一篇新聞

港去年零售跌24% 歷來最差 金額返回10年前 零售協會：農曆年市道仍悲觀
港去年零售跌24% 歷來最差 金額返回10年前 零售協會：農曆年市道仍悲觀
2月數據即使升四成 謝邱安儀：全無代表性
2月數據即使升四成 謝邱安儀：全無代表性
平安好醫生去年虧損擴三成
平安好醫生去年虧損擴三成
港股兩日升近千點 受制10天線
港股兩日升近千點 受制10天線
藥明生物折讓配股集資逾97億
藥明生物折讓配股集資逾97億
抖音指控壟斷 騰訊斥惡意誣陷反告違規
抖音指控壟斷 騰訊斥惡意誣陷反告違規
阿里巴巴第三季多賺五成 ADR挫4% 業績勝預期 監管壓力未解
阿里巴巴第三季多賺五成 ADR挫4% 業績勝預期 監管壓力未解
螞蟻重啟上市未見眉目
螞蟻重啟上市未見眉目
官媒表揚企業家 大讚馬化騰不提馬雲
官媒表揚企業家 大讚馬化騰不提馬雲
蘋果擬發債籌千億 用於回饋股東
蘋果擬發債籌千億 用於回饋股東
迅銷定減排目標 歐60店轉可再生能源
迅銷定減排目標 歐60店轉可再生能源
比亞迪向3子公司增資138億
比亞迪向3子公司增資138億
寧德時代348億投資三生產項目
寧德時代348億投資三生產項目
華興資本：去年內地TMT併購增6%
華興資本：去年內地TMT併購增6%
賓仕口罩品牌捲訴訟 遭合作商申索近千萬
賓仕口罩品牌捲訴訟 遭合作商申索近千萬
調查：港人冀多一個國籍 移民不移居
調查：港人冀多一個國籍 移民不移居
「逼空」交易逆轉 白銀GME齊急跌 芝交所提高白銀期貨保證金兩成 銀價挫8％
「逼空」交易逆轉 白銀GME齊急跌 芝交所提高白銀期貨保證金兩成 銀價挫8％
羅賓漢CEO：限交易因被追加保證金
羅賓漢CEO：限交易因被追加保證金
Tesla召回逾13萬輛電動車
Tesla召回逾13萬輛電動車
張兆聰：海螺小注吸 待反彈浪
張兆聰：海螺小注吸 待反彈浪
植耀輝：冷敲頤海 看150元
植耀輝：冷敲頤海 看150元
技術取勝：石藥短線或回試8.4元
技術取勝：石藥短線或回試8.4元
WeLab推18區儲角色遊戲 贏1.8萬現金獎
WeLab推18區儲角色遊戲 贏1.8萬現金獎
卓悅推網上年宵免收上架費
卓悅推網上年宵免收上架費
劉思明：港股多點開花 新能源宅經濟看俏
劉思明：港股多點開花 新能源宅經濟看俏
周顯：老海鮮輸死未天光
周顯：老海鮮輸死未天光
湯文亮：雙重國籍之鳳閣恩仇未了情
湯文亮：雙重國籍之鳳閣恩仇未了情
新春前搶灘 帝御‧嵐天周六推281伙 安達臣道安峯擬下周開示範單位
新春前搶灘 帝御‧嵐天周六推281伙 安達臣道安峯擬下周開示範單位
雲端本月首錄成交 洋房6802萬沽
雲端本月首錄成交 洋房6802萬沽
余若薇等3600萬沽康苑單位 33年賺15倍
余若薇等3600萬沽康苑單位 33年賺15倍
鄧成波家族3600萬沽西九龍兩舖
鄧成波家族3600萬沽西九龍兩舖
新地荃灣廣場 變身「粉紅櫻花步道」
新地荃灣廣場 變身「粉紅櫻花步道」
大鴻輝申上環建甲級商廈涉30萬呎
大鴻輝申上環建甲級商廈涉30萬呎
以立投資董事總經理林少陽：港股春季例旺 或一鼓作氣創新高
以立投資董事總經理林少陽：港股春季例旺 或一鼓作氣創新高