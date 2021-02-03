迅銷定減排目標 歐60店轉可再生能源

首件循環再造物料製產品 去年11月已推出

他直言，去年新冠病毒肺炎疫情改變全世界，企業及人類需要集合一起，思考如何透過經濟活動改善世界，擔心如果所有人維持現有生活方式，世界將會終結。不過他強調，營商方面要保持樂觀正面，參考過去及現在經驗，再為未來的發展做好準備。

集團將於今年底前制定包括供應鏈的長期溫室氣體減排目標，60間位於歐洲的UNIQLO門店已在去年底前轉用可再生能源，雖然目前日本仍未有使用可再生能源的門店，但未來亦會逐漸在各國的辦公室及門店引入可再生能源。

同時，集團將會生產更多可持續物料及產品，亦會在產品開發時，參考客戶回饋，生產的服飾必需是消費者可長期穿著及喜愛，未來紡織及服裝行業需合作，帶來更多集中在可持續發展的行動。

集團去年為受疫情影響的人士提供支持，根據報告，截至去年11月27日，迅銷一共捐出1673萬個口罩、60.3萬個AIRism口罩、143萬件隔離衣以及52.4萬件必要衣服等，遍及26個國家及地區。