經濟

迅銷定減排目標 歐60店轉可再生能源

【明報專訊】UNIQLO及GU母企迅銷（6288）昨發表2021年可持續發展報告，集團主席柳井正於網上記者會上表示，去年11月已在RE.UNIQLO計劃推出首件循環再造物料製成的產品，未來將會加快計劃，亦會在今年底前制定包括供應鏈的長期溫室氣體減排目標。

首件循環再造物料製產品 去年11月已推出

他直言，去年新冠病毒肺炎疫情改變全世界，企業及人類需要集合一起，思考如何透過經濟活動改善世界，擔心如果所有人維持現有生活方式，世界將會終結。不過他強調，營商方面要保持樂觀正面，參考過去及現在經驗，再為未來的發展做好準備。

集團將於今年底前制定包括供應鏈的長期溫室氣體減排目標，60間位於歐洲的UNIQLO門店已在去年底前轉用可再生能源，雖然目前日本仍未有使用可再生能源的門店，但未來亦會逐漸在各國的辦公室及門店引入可再生能源。

同時，集團將會生產更多可持續物料及產品，亦會在產品開發時，參考客戶回饋，生產的服飾必需是消費者可長期穿著及喜愛，未來紡織及服裝行業需合作，帶來更多集中在可持續發展的行動。

集團去年為受疫情影響的人士提供支持，根據報告，截至去年11月27日，迅銷一共捐出1673萬個口罩、60.3萬個AIRism口罩、143萬件隔離衣以及52.4萬件必要衣服等，遍及26個國家及地區。

相關字詞﹕柳井正 迅銷 可再生能源 可持續發展 新冠肺炎疫情 日本

上 / 下一篇新聞

港去年零售跌24% 歷來最差 金額返回10年前 零售協會：農曆年市道仍悲觀
港去年零售跌24% 歷來最差 金額返回10年前 零售協會：農曆年市道仍悲觀
2月數據即使升四成 謝邱安儀：全無代表性
2月數據即使升四成 謝邱安儀：全無代表性
平安好醫生去年虧損擴三成
平安好醫生去年虧損擴三成
港股兩日升近千點 受制10天線
港股兩日升近千點 受制10天線
藥明生物折讓配股集資逾97億
藥明生物折讓配股集資逾97億
抖音指控壟斷 騰訊斥惡意誣陷反告違規
抖音指控壟斷 騰訊斥惡意誣陷反告違規
阿里巴巴第三季多賺五成 ADR挫4% 業績勝預期 監管壓力未解
阿里巴巴第三季多賺五成 ADR挫4% 業績勝預期 監管壓力未解
螞蟻重啟上市未見眉目
螞蟻重啟上市未見眉目
官媒表揚企業家 大讚馬化騰不提馬雲
官媒表揚企業家 大讚馬化騰不提馬雲
蘋果擬發債籌千億 用於回饋股東
蘋果擬發債籌千億 用於回饋股東
比亞迪向3子公司增資138億
比亞迪向3子公司增資138億
寧德時代348億投資三生產項目
寧德時代348億投資三生產項目
華興資本：去年內地TMT併購增6%
華興資本：去年內地TMT併購增6%
賓仕口罩品牌捲訴訟 遭合作商申索近千萬
賓仕口罩品牌捲訴訟 遭合作商申索近千萬
周證入稟追20億孖展貸款 指中資基金介紹走數客 追2000萬佣金
周證入稟追20億孖展貸款 指中資基金介紹走數客 追2000萬佣金
調查：港人冀多一個國籍 移民不移居
調查：港人冀多一個國籍 移民不移居
「逼空」交易逆轉 白銀GME齊急跌 芝交所提高白銀期貨保證金兩成 銀價挫8％
「逼空」交易逆轉 白銀GME齊急跌 芝交所提高白銀期貨保證金兩成 銀價挫8％
羅賓漢CEO：限交易因被追加保證金
羅賓漢CEO：限交易因被追加保證金
Tesla召回逾13萬輛電動車
Tesla召回逾13萬輛電動車
張兆聰：海螺小注吸 待反彈浪
張兆聰：海螺小注吸 待反彈浪
植耀輝：冷敲頤海 看150元
植耀輝：冷敲頤海 看150元
技術取勝：石藥短線或回試8.4元
技術取勝：石藥短線或回試8.4元
WeLab推18區儲角色遊戲 贏1.8萬現金獎
WeLab推18區儲角色遊戲 贏1.8萬現金獎
卓悅推網上年宵免收上架費
卓悅推網上年宵免收上架費
劉思明：港股多點開花 新能源宅經濟看俏
劉思明：港股多點開花 新能源宅經濟看俏
周顯：老海鮮輸死未天光
周顯：老海鮮輸死未天光
湯文亮：雙重國籍之鳳閣恩仇未了情
湯文亮：雙重國籍之鳳閣恩仇未了情
新春前搶灘 帝御‧嵐天周六推281伙 安達臣道安峯擬下周開示範單位
新春前搶灘 帝御‧嵐天周六推281伙 安達臣道安峯擬下周開示範單位
雲端本月首錄成交 洋房6802萬沽
雲端本月首錄成交 洋房6802萬沽
余若薇等3600萬沽康苑單位 33年賺15倍
余若薇等3600萬沽康苑單位 33年賺15倍
鄧成波家族3600萬沽西九龍兩舖
鄧成波家族3600萬沽西九龍兩舖
新地荃灣廣場 變身「粉紅櫻花步道」
新地荃灣廣場 變身「粉紅櫻花步道」
大鴻輝申上環建甲級商廈涉30萬呎
大鴻輝申上環建甲級商廈涉30萬呎
以立投資董事總經理林少陽：港股春季例旺 或一鼓作氣創新高
以立投資董事總經理林少陽：港股春季例旺 或一鼓作氣創新高