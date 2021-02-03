經濟

蘋果擬發債籌千億 用於回饋股東

【明報專訊】據彭博報道，蘋果公司（AAPL）將發行140億美元（約1086億港元）債券，是去年5月及8月後，一年內第三度發債，主要原因除了一般營運用途外，還會用於向股東派發股息及回購。消息人士更表示，蘋果發債將分為6個部分，最長為40年期，息率較美國國債高0.95厘，原先討論的幅度則介乎1.15至1.2厘。

自2017年以來，蘋果一直未曾於一年內發債超過一次，直到去年打破這個狀况。於超低利率的誘人環境，以及蘋果大舉執行股票回購及分紅下，吸引蘋果在債市募集更多資金。

近月市場一再有關於蘋果生產Apple Car的傳聞，而著名蘋果分析員、天風國際分析師的郭明錤昨日表示，蘋果所研發的Apple Car將定位於非常高端車型，令其成本及售價提高至高於一般的電動車，有利合作的車廠獲利。郭明錤預計，Apple Car最快2025年推出。

郭明錤表示，蘋果愈遲投入市場，愈不利於建立競爭優勢，因此他預計，蘋果將善用既有車廠資源，並專注於自動駕駛軟硬件、半導體、電池相關技術、外觀與內部空間設計、創新使用者體驗與整合既有蘋果的生態。

郭明錤：料Apple Car定位高端車

郭明錤表示，市場對台灣的鴻海、鴻準、廣宇、乙盛、榮炭與正達等公司取得訂單過於樂觀。然而他認為，目前鴻海集團當中僅得香港上市的鴻騰精密（6088）較有機會取得Apple Car訂單。鴻騰精密昨日升3.2%，收報3.18元。

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