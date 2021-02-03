蘋果擬發債籌千億 用於回饋股東

自2017年以來，蘋果一直未曾於一年內發債超過一次，直到去年打破這個狀况。於超低利率的誘人環境，以及蘋果大舉執行股票回購及分紅下，吸引蘋果在債市募集更多資金。

近月市場一再有關於蘋果生產Apple Car的傳聞，而著名蘋果分析員、天風國際分析師的郭明錤昨日表示，蘋果所研發的Apple Car將定位於非常高端車型，令其成本及售價提高至高於一般的電動車，有利合作的車廠獲利。郭明錤預計，Apple Car最快2025年推出。

郭明錤表示，蘋果愈遲投入市場，愈不利於建立競爭優勢，因此他預計，蘋果將善用既有車廠資源，並專注於自動駕駛軟硬件、半導體、電池相關技術、外觀與內部空間設計、創新使用者體驗與整合既有蘋果的生態。

郭明錤：料Apple Car定位高端車

郭明錤表示，市場對台灣的鴻海、鴻準、廣宇、乙盛、榮炭與正達等公司取得訂單過於樂觀。然而他認為，目前鴻海集團當中僅得香港上市的鴻騰精密（6088）較有機會取得Apple Car訂單。鴻騰精密昨日升3.2%，收報3.18元。